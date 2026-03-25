Ключевые моменты:

Газ отключат с 09:00 до 18:00.

Ограничения затронут дома на улице Сахарова.

Отключение газа в Одессе 26 марта: адреса и время

В Одессе 26 марта временно приостановят подачу газа в ряде домов на улице Сахарова. Как сообщили в городском совете, отключение продлится с 09:00 до 18:00.

Без газоснабжения останутся жилые дома по адресам: ул. Сахарова, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5з, 9 и 9а. Также ограничения коснутся объекта по адресу ул. Сахарова, 1г.

Причиной временных неудобств являются работы на газопроводе низкого давления. Специалисты проводят необходимые технические мероприятия для обеспечения безопасной и стабильной работы системы.

В управлении эксплуатации газового хозяйства Одессы извинились перед жителями за доставленные неудобства. О возобновлении подачи газа пообещали сообщить дополнительно после завершения работ.

А еще в Одессе 26 и 27 марта на линии выйдут трамваи — но пока только в тестовом режиме.

