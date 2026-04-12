Ключевые моменты:
- Одесса сократила взнос ОСМД до 1% на ремонт домов.
- Программа: капитальный ремонт лифтов, противопожаров, панелей и отмостки только для ОСМД.
- Документы для участия.
- Запуск: вероятно, со второго полугодия 2027 года.
Как будет работать новая программа в Одессе
Депутаты Одесского городского совета упростили условия городской программы развития жилищного хозяйства. Это означает, что финансовое участие жителей многоквартирок из ОСМД уменьшено до 1%.
Директор департамента городского хозяйства Артем Захаров объяснил, что изменения реализуют государственную политику в ЖКХ. Соответственно, программа охватывает капитальный ремонт лифтов, противопожарных систем, стыков панелей и отмостки. Однако это касается только домов с ОСМД.
Для участия объединением совладельцев необходимо собрать полный пакет документов:
- заявление о ремонте, решении владельцев;
- экспертное обследование лифтов;
- смета и дефектный акт.
Добавим, что все это за свой счет. Кроме того, есть новое требование: справка из банка об отдельном счете ОСМД со средствами на расходы в рамках программы.
Депутат Алексей Асауленко призвал городские власти разработать четкий алгоритм запуска программы уже в следующем году. По его мнению, 1% – это доступная сумма, которая позволит не только обслуживать кредит, но и ремонтировать дома.
В целом программа стартует, вероятно, со второго полугодия 2027-го, но текущие объекты ремонта в этом году должны завершить вовремя.
