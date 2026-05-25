Ключевые моменты:

В Одессе обсуждают внедрение энергоэффективных решений для многоквартирных домов.

Государство сворачивает грантовую поддержку солнечных панелей через Фонд энергоэффективности.

Для ОСМД запускают новую программу кредитов под 0% на установку солнечных электростанций.

Солнечные панели для ОСМД в Одессе под 0%: что известно

25 мая в Одессе во время совещания в мэрии обсудили вопрос энергонезависимости многоквартирных домов. Основное внимание уделили альтернативным источникам энергии — прежде всего солнечным панелям для ОСМД.

Сейчас государство простанавливает прямое финансирование грантов Фонда энергоэффективности на установку солнечных электростанций. Вместо этого предлагают новый механизм — льготное кредитование по государственной программе, работающей на базе «5-7-9%».

Речь идет о кредитах под 0% для ОСМД, которые хотят установить солнечные панели и другое оборудование для автономного энергоснабжения домов.

Исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль поручил Департаменту экономического развития детально разобраться, как именно будет работать новая система через государственные банки.

Кроме того, городские власти планируют уже в ближайшие дни подготовить для председателей ОСМД понятную пошаговую инструкцию. В ней должны объяснить, как быстро оформить финансирование, подать документы и установить оборудование.

В мэрии считают, что такая программа поможет домам стать менее зависимыми от перебоев с электричеством и снизить расходы на электроэнергию в будущем.

