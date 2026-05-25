Ключевые моменты:
- В Одессе 25 мая проходят дорожные работы на ряде улиц.
- Частично затруднено движение транспорта и пешеходов.
- Ограничения коснутся центра города, поселка Котовского и ряда жилых кварталов.
Ремонт дорог в Одессе 25 мая: список улиц
Сегодня коммунальные службы проводят ремонтные работы по нескольким адресам в Одессе. Как сообщили в мэрии, движение может быть затруднено на таких участках:
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
- внутриквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского возле домов №67, 69 и 71;
- улица Михаила Грушевского;
- улица Разумовская;
- улица Мечникова;
- тротуар на улице Тараса Кузьмина — на участке от улицы Ризовской до дома №39;
- проспект Князя Владимира Великого — от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха;
- улица Академика Заболотного — от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.
Из-за работ водителям советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные заторы, особенно в часы пик.
Часть ограничений касается оживленных транспортных участков, поэтому движение общественного транспорта также может идти с задержками.
Читайте также: Впервые за полгода в Одессе заметили длинные трамваи: что известно о возвращении на маршруты