В Одессе 25 мая проходят дорожные работы на ряде улиц.

Частично затруднено движение транспорта и пешеходов.

Ограничения коснутся центра города, поселка Котовского и ряда жилых кварталов.

Ремонт дорог в Одессе 25 мая: список улиц

Сегодня коммунальные службы проводят ремонтные работы по нескольким адресам в Одессе. Как сообщили в мэрии, движение может быть затруднено на таких участках:

проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;

внутриквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского возле домов №67, 69 и 71;

улица Михаила Грушевского;

улица Разумовская;

улица Мечникова;

тротуар на улице Тараса Кузьмина — на участке от улицы Ризовской до дома №39;

проспект Князя Владимира Великого — от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха;

улица Академика Заболотного — от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.

Из-за работ водителям советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные заторы, особенно в часы пик.

Часть ограничений касается оживленных транспортных участков, поэтому движение общественного транспорта также может идти с задержками.

