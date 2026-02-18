Ключевые моменты:

Бесплатные наборы для уязвимых жителей Одессы во время энергокризиса.

Выдают спальный мешок, павербанк, фонарик, термос, носки.

Адреса где получить набор.

Бесплатные павербанки и термосы

Энергетическая ситуация в Одесской области остается очень сложной. В настоящее время тяжелое положение сохраняется в Киевском районе Одессы и на юге региона, где суммарно без электроснабжения остаются более 130 тысяч семей.

Именно поэтому в Одессе, при поддержке правительства и ключевых энергетических компаний, стартовала программа «Пакунок тепла». К слову, этот проект призван помочь самым уязвимым жителям города пережить энергетический кризис.

В общем, «Пакунок тепла» — это комплект для комфорта, который должен помочь во время длительных блекаутов и отсутствия отопления. В наборе: спальный мешок, павербанк, фонарик, термос и носки.

Получить набор можно во фронт-офисах Центров интегрированных социальных услуг по следующим адресам:

Хаджибейский район: ул. Косовская, 2д;

Киевский район ул. Академика Королева, 9;

Пересыпский район: просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 120а;

Приморский район ул. Независимости (Армейская), 9.

В Киевском районе помощь также оказывают в мобильных пунктах обогрева. Подробнее в нашем материале: В Одессе открыли дополнительные пункты помощи: где согреться и зарядить телефон.