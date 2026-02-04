Ключевые моменты:

В ОАЭ пройдет вторая встреча Украины, США и РФ в новом формате.

Главный спор на переговорах — вопрос Донбасса.

На фронте — активные бои за Покровск и Мирноград, массированные атаки дронами и ракетами.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби

Сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби состоится новая встреча делегаций Украины, США и России. Это уже второй раунд переговоров в обновленном формате. В них участвуют в основном военные, а не публичные спикеры, что, по словам источников, делает диалог более конструктивным.

Первый раунд прошел 23–24 января и был вводным. После него стороны провели еще одну встречу в расширенном составе и разделили переговоры на две части — политическую и военную. Эти группы работают отдельно.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный вопрос, по которому пока нет согласия, — территориальный. Россия настаивает на передаче ей всей Донецкой области, однако для Украины такие требования неприемлемы. По словам Рубио, стороны пытаются найти точки соприкосновения.

Как пишет пишет Politico со ссылкой на украинские и американские источники, начинающиеся сегодня переговоры в Абу-Даби могут быть более многообещающими, чем все ожидают. И дают шанс окончить войну весной.

«Раньше эти переговоры были как вырывать зубы без наркоза. Раньше мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередной отчет, в котором говорилось, что обсуждения были «конструктивными». Но теперь я считаю, что они в каком-то смысле конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьезнее», — заявил газете республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев.

Несмотря на дипломатические контакты, Россия продолжает массированные удары. Ночная атака по энергетике Украины с рекордным количеством баллистических ракет показала, что Москва не относится к переговорам серьезно. Вчера, 3 февраля, Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за этого работа украинской переговорной команды будет скорректирована.

Бои за Покровск и Мирноград: ситуация на фронте

По данным DeepState, ситуация вокруг Покровска остается крайне сложной. Противник активно использует не только пехоту, но и технику, средства радиоэлектронной разведки и дроны. Российские операторы БПЛА фактически контролируют логистику Покровско-Мирноградской агломерации, в том числе район многоэтажек, что дает контроль над территорией в радиусе до 10 км.

Украинские силы удерживают северные окраины Покровска, но работать в городе становится все труднее. В районе Гришино враг пытается закрепиться, однако получает отпор.

Мирноград находится под еще большим давлением. Город и пути снабжения постоянно находятся под огневым контролем противника. Несмотря на сложную обстановку, приказа на отход нет. Ключевым направлением остается Родинское, за которое враг также усиливает давление.

«Враг это прекрасно знает, понимает и активно оказывает давление на этот населенный пункт, чтобы оккупировать его. Однако огневой контроль местности по сути уже закрыл возможности для спокойного передвижения. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются…», — отмечает паблик.

Обстрелы Украины и потери армии РФ: данные Генштаба

В ночь на 4 февраля Россия атаковала Украину 105 ударными беспилотниками разных типов. Силами ПВО уничтожено или подавлено 88 дронов. Зафиксированы попадания на 14 локациях и падение обломков еще в пяти местах.

За прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения. Оккупанты нанесли два ракетных удара с применением 72 ракет, 38 авиаударов и сбросили 148 управляемых авиабомб. Также использовано почти 8 тысяч дронов-камикадзе и совершено более 3900 обстрелов.

Потери российских войск за сутки составили около 780 человек. Украинские военные уничтожили танки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, сотни дронов, ракеты и автотехнику противника.