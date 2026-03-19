Ключевые моменты:

«Одесреклама» требовала более 313 тысяч гривен за размещение рекламы, суд удовлетворил лишь около двух процентов.

Спор касался рекламных конструкций, разрешения на которые были выданы еще в 2016 году.

Это уже не первый судебный конфликт между сторонами: предыдущий раз взыскали лишь часть долга.

«Одесреклама» против университета Кивалова: что решил суд

Конфликт разгорелся из-за рекламных конструкций, разрешения на которые исполком выдал университету еще в 2016 году. По версии «Одесрекламы», учебное заведение годами пользовалось городскими площадями, игнорируя счета. В августе 2025 года коммунальщики подали иск на 241 тысячу гривен основного долга и более 70 тысяч гривен пени

Хозяйственный суд Одесской области признал лишь небольшую часть требований: с университета взыскали 4685 гривен пени и 56 гривен судебного сбора. Остальные суммы суд отклонил. Таким образом, из 313 тысяч гривен было удовлетворено менее двух процентов. Решение еще можно будет обжаловать в апелляции.

Это не первый конфликт между сторонами. В 2022 году «Одесреклама» уже обращалась в суд и тогда смогла взыскать более 33 тысяч гривен. Апелляция оставила это решение без изменений, однако после этого университет снова прекратил платежи.

Как сообщалось ранее, Национальный университет «Одесская юридическая академия» планирует в 2026 году потратить свыше двух миллионов гривен на рекламу.

Читайте также: Доходы Одесского аэропорта после войны могут уйти в частные карманы: депутат требует наказать главу САП