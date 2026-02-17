Ключевые моменты:

27 января РФ нанесла удар по дому в Одессе.

В Одессе готовят технический отчет для разрушенного здания и выплат компенсаций по программе “єВідновлення”.

Семьям погибших оказали материальную помощь из городского бюджета.

Дом подключен к коммуникациям кроме отопления в поврежденной части.

ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с городскими службами.

ЮНИСЕФ в Одессе

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде и руководитель Одесского офиса Одри Лекомт побывали на одном из мест трагедии в Одессе. РФ 27 января нанесла удар по дому и в результате чего погибли три человека. К слову, в тот день потеряли жизнь пятеро жителей города.

Исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль отметил, что семьям погибших выделили материальную помощь из городского бюджета. Сейчас формируется технический отчет, который определит будущее здания и служит основой для выплат компенсаций жителям по государственной программе.

Добавим, что здание подключено к коммуникациям, кроме отопления в пораженной секции.

В ходе визита обсудили роль международных партнеров в штабе экстренного реагирования. Соответственно, партнеры ЮНИСЕФ продолжат работать вместе с городскими службами Одессы на местах, обеспечивая быстрое реагирование на кризисы и психосоциальную поддержку.

Напомним, 15 февраля в больнице остановилось сердце 77-летнего мужчины. Во время январских обстрелов он находился в своей квартире на улице Балковской. В результате атаки мужчина получил сильные ожоги и отравления продуктами горения.