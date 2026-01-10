Ключевые моменты:
- Услуги для ветеранов и военных теперь доступны во всех ЦНАПах Одессы без очередей и поездок по городу.
- Расширение услуг: 22 административных услуг.
- Список услуг.
Удобно для ветеранов
По информации пресс-службы Одесского городского совета, теперь защитники не должны тратить время на очереди или поездки, ведь услуги стали ближе и оперативнее. В результате новаций, 22 административных услуги доступны не только в головном офисе на Косовской, но и во всех территориальных отделениях ЦНАП.
Ветераны могут осуществить следующие услуги в ЦНАПе:
- Установление статусов и выдача/замена удостоверений (для лиц с инвалидностью в результате войны, членов семей погибших, участников боевых действий).
- Санаторно-курортное лечение и компенсация за него.
- Профессиональная адаптация для завершающих службу.
- Компенсации за аренду жилья и проезд.
- Организация захоронений и памяти.
Запись производится на сайте ЦНАП или через приложение MISTO.
Напомним, в Одесской областной клинической больнице по ул. Заболотные ветераны и военнослужащие могут бесплатно получить высококачественные датские слуховые аппараты OTICON.
