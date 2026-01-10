Ключевые моменты:

Услуги для ветеранов и военных теперь доступны во всех ЦНАПах Одессы без очередей и поездок по городу.

Расширение услуг: 22 административных услуг.

Список услуг.

Удобно для ветеранов

По информации пресс-службы Одесского городского совета, теперь защитники не должны тратить время на очереди или поездки, ведь услуги стали ближе и оперативнее. В результате новаций, 22 административных услуги доступны не только в головном офисе на Косовской, но и во всех территориальных отделениях ЦНАП.

Ветераны могут осуществить следующие услуги в ЦНАПе:

Установление статусов и выдача/замена удостоверений (для лиц с инвалидностью в результате войны, членов семей погибших, участников боевых действий).

Санаторно-курортное лечение и компенсация за него.

Профессиональная адаптация для завершающих службу.

Компенсации за аренду жилья и проезд.

Организация захоронений и памяти.

Запись производится на сайте ЦНАП или через приложение MISTO.

Напомним, в Одесской областной клинической больнице по ул. Заболотные ветераны и военнослужащие могут бесплатно получить высококачественные датские слуховые аппараты OTICON.