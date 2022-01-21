Молочные продукты в Украине и Одесской области: кто и как производит?

Украина занимает третье место в мире по объему потребления молочных продуктов. В нашей стране существует больше десятка производителей молочной продукции, которые также занимаются экспортом.

Так, украинское молоко пьют в странах Европы, в Ливане, Кувейте и даже в Японии. Кто в Украине производит молочную продукцию и как проверить ее качество, читайте в нашем материале.

Украинские производители молочной продукции

«ЛЮСТДОРФ» — на рынке с начала 2000-х годов. Производственная база находится в Винницкой области. Региональные отделения есть в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Виннице, Николаеве, Луцке, Кривом Роге.

Торговые марки: «Селянське», «На здоров’я», «Бурьонка», «Смачно шеф», «Весела Бурьонка», «Ідеаль молоко».

Продукция: молоко, молоко для детей, сметана, сливки, масло, молочные коктейли, кефир, ряженка, йогурты, продукты на растительной основе.

«МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ ГАЛИЧИНА» — завод расположен во Львовской области и работает с 1955 года. В 2015 году была создана одноименная молочная компания.

Торговая марка: «Галичина».

Продукция: йогурты, кефир, безлактозная продукция.

«ДАНОН» — международная компания по производству продуктов питания, представленная в 130 странах мира. На украинском рынке больше 20 лет.

Торговые марки: «Актуаль», «Простоквашино», «Актимель», «Живинка», «Даниссимо», «Данон», «Активия».

Продукция: кефир, йогурты, молоко, сметана, ряженка, безлактозная и детская продукция.

«МОЛОЧНЫЙ АЛЬЯНС» — группа компаний, образована в 2000 году. Заводы есть в Киевской, Полтавской, Черкасской, Николаевской областях.

Торговые марки: «Яготинское», «Пирятин», «Славия», «Златокрай».

Продукция: закваска, йогурты, кефир, ряженка, сыры, масло, молоко, сухая молочная продукция, творог, десерты.

«ЛАКТАЛИС» — один из мировых лидеров по производству молочной продукции, в Украине с 1996 года. Заводы в Николаеве и Павлограде.

Торговые марки: «Лактель», «Президент», «Дольче», «Фанни», «Лактония».

Продукция: молоко, молочная продукция, сыры, десерты, йогурты и продукция на растительной основе.

«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» — международное предприятие, на украинском рынке с 1998 года. Продукция изготовляется на заводах в Киевской и Харьковской областях, а торговые филиалы есть в Одессе и Днепре.

Торговые марки: «Чудо», «Слов’яночка», «Машенька», «Агуша».

Продукция: сырки, йогурты, творожные десерты, детская продукция.

«ПРИДНЕПРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» — завод основан в 1976 году, филиалы предприятия представлены в Киеве, Одессе и Харькове.

Торговые марки: «Злагода», «Любимчик».

Продукция: фреши, смузи, масло, кефир, йогурт, творожные изделия, сырки, творог, детское питание.

«ТЕРНОПОЛЬСКИЙ МОЛОКОЗАВОД»— основан в 1957 году. Филиалы находятся в Харькове, Днепре, Львове.

Торговая марка: «Молокія».

Продукция: кефир, йогурт, молоко, масло, сметана.

«ТЕРРА ФУД» — группа украинских молочных заводов, основанная в 1999 году.

Торговые марки: «Ферма», «Премиале», «Тульчинка», «Белая линия».

Продукция: молоко, кефир, сливочное масло, твердые и плавленые сыры, сырные намазки, растительные сливки.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ФОРМУЛА СМАКУ» — занимается производством хлебобулочных и кондитерских, молочных изделий, растениеводством. Управляет «Первомайским молочноконсервным комбинатом» (Николаевская область), «Хмельницкой маслосырбазой».

Торговая марка: «Волошкове поле».

Продукция: молоко, кефир, ряженка, сметана, йогурт, десерты, сыры, творожные изделия, безлактозная продукция.

«ДУБНОМОЛОКО» — завод-сыроварня, основан в 2015 году в Ровенской области.

Торговая марка: «Комо».

Продукция: сыры.

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Производители молочки в Одесской области

«ОДЕССКИЙ ГОРМОЛЗАВОД» — появился в 2012 году в Одессе.

Торговая марка: « ГМЗ».

Продукция: молоко, йогурт, кефир, брынза, сыры, масло, творог и творожные изделия.

— появился в 2012 году в Одессе. ГМЗ». молоко, йогурт, кефир, брынза, сыры, масло, творог и творожные изделия. «КИЛИЙСКИЙ МАСЛОЗАВОД» — производитель и поставщик молочных продуктов с 1998 года. Завод находится в Одесской области.

Торговая марка: «Килия».

Продукция: молоко, масло, сыры, йогурты, сметана, кефир, творог и творожные изделия.

Как проверить качество молочной продукции?

Чтобы проверить качество молочной продукции, необязательно обращаться за помощью в лабораторию. Убедиться в натуральности продукта можно и дома.

От чего зависит жирность молока

На прилавках магазинов можно увидеть молоко и молочные продукты с разным процентным показателем жирности. Цифры указывают на количество граммов жира, содержащегося в ста миллилитрах молока:

Нежирное или обезжиренное — до 1%. Подобное молоко выбирают люди, вынужденные отказаться от пищи с большим содержанием жиров.

Маложирное — 1-2%. По статистике компаний-изготовителей, сегодня самым популярным является молоко с жирностью 1,5%. У него приятный вкус, но оно не вредит фигуре.

Цельное — 3,5%. Это средний показатель домашнего молока, от которого отталкиваются при покупке фасованной продукции.

Повышенной жирности — 4,5 %. В такой напиток производители намеренно добавляют собранный молочный жир, чтобы получить большую цифру. Тогда как для деревенского молока подобный процент жирности является нормальным.

Однако все цифры, указанные на продукции, являются показателем жирности в обработанном молоке, где нужный процент получается промышленным способом. В натуральном необработанном молоке средней нормой жирности принято считать 3,5%. Показатель не является постоянным и зависит от многих факторов, например, от породы животного, надоя, количества и качества корма и даже массажа вымени.

«Лишние» элементы

Не секрет, что недобросовестные производители могут добавлять в молочные продукты — молоко, сметану, йогурты, творог и сыры — разнообразные примеси. И один из самых популярных и доступных ингредиентов — это крахмал. Он делает массу и объем продукта больше и не вынуждает производителей тратиться на дополнительное сырье.

Специалисты советуют проверять молочную продукцию на крахмал каплей йода: при контакте молока с йодом натуральный продукт пожелтеет, подделка — посинеет или позеленеет. Это же касается всех товаров, в составе которых есть молоко, — сыра, творога, кефира, йогурта и сметаны.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. Журналисты «Одесской жизни» решили провести небольшой эксперимент с детским молоком одной из популярных торговых марок. В результате мы выявили, что молоко натуральное и не имеет примесей: цвет молока не изменился.

Три совета при выборе молочки

При покупке молочной продукции обращайте внимание на:

Срок годности. На упаковке обязательно должны быть дата изготовления, срок годности и конечная дата употребления продукта. Условия хранения продукта в магазине. Только при условии их соблюдения, в том числе в торговой сети, производитель гарантирует качество, безопасность и сроки годности продукции. Внешний вид упаковки. Она должна быть чистотой, целой и герметичной. Если вы покупаете нарезной сыр, требуйте у продавца лист с информацией о производителе и сроке годности продукта.

Опыты и наблюдение

Также есть еще несколько советов, как проверить качество молочной продукции на наличие не менее вредного для нашего организма пальмового масла. Чтобы проверить творог, поместите немного изделия в стеклянную емкость и залейте кипятком. Если на поверхности воды появились круглые капли жира, то жир был добавлен в продукт искусственно.

Такой же эксперимент можно провести со сливочным маслом. Если оно в кипятке растворяется комками, то это смесь из маргарина и масла.

И запомните, что натуральное сливочное масло после заморозки при разрезании трескается и с трудом намазывается на хлеб.

Если сыр при нагревании или при теплой комнатной температуре также обильно выделяет капли жира — значит, продукт имеет примеси.

Защита прав потребителей в Одессе

В случае возникновения каких-либо вопросов или нарушения прав потребителя обращайтесь за помощью в Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета. Связаться со специалистами можно по телефонам: 15-35 или (048) 705-55-55.

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