Об этом сообщает издание «Бессарабия. INFORM».

Первый этап предусматривает строительство молочной фермы на 200 голов коров в селе Островное. Там будет создано 21 рабочее место.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная и разрешительная документация на строительство фермы. За 35 миллионов гривен иностранный инвестор намерен реконструировать бывшие корпуса местной фермы на площади 6 гектаров.

Молочную ферму планируют запустить уже через полтора года и сначала она будет работать с перерабатывающими заводами Одесской области.

На втором этапе — в течение трех—четырех лет собираются запустить завод по переработке молока, который предусматривает выпуск собственного бренда в Одесской области.

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