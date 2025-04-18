Про це повідомляє видання «Бессарабія. INFORM».

Перший етап передбачає будівництво молочної ферми на 200 голів корів у селі Острівне. Там буде створено 21 робоче місце.

Наразі розробляється проєктно-кошторисна та дозвільна документація на будівництво ферми. За 35 мільйонів гривень іноземний інвестор має намір реконструювати колишні корпуси місцевої ферми на площі 6 гектарів.

Молочну ферму планують запустити вже за півтора року і спочатку вона працюватиме з переробними заводами Одеської області.

На другому етапі – протягом трьох-чотирьох років збираються запустити завод із переробки молока, який передбачає випуск власного бренду в Одеській області.

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