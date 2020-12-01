В октябре Кабинет Министров Украины утвердил Порядок сертификации органического производства и оборота органической продукции. И если раньше Украина маркировала произведенные в стране органические продукты согласно законодательству других стран, теперь она будет иметь собственную систему сертификации. Что же такое органические продукты и чем они отличаются от обычных?

Чем органические продукты отличаются от неорганических

Наверняка многие из нас встречали в магазинах продукты с отметкой «Эко» или «Био» – так маркируют органические продукты. Это продукты, которые производятся без использования «химии», минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов, ГМО, красителей, стабилизаторов или загустителей. В производстве органики контролируется весь процесс – от подготовки сырья до упаковки продукта. Причем это касается не только готовой продукции, а даже земли, на которой выращивают овощи или выпасают коров, – на таких полях как минимум три года не должны были применяться «химические» удобрения.

Строгие требования выдвигаются также к условиям, в которых содержатся животные, – они не должны испытывать страданий или подвергаться гормональным инъекциям. Корм, который они получают, также должен иметь органическое происхождение.

По международным стандартам, производители органической продукции обязаны указывать на упаковке даже место производства самого продукта или всех его ингредиентов. В последнем случае продукт может называться органическим только тогда, когда не менее 95% его составляющих произведены органическим способом.

Плюсы и минусы органических продуктов

Традиционно считается, что продукты, выращенные органическим путем, более полезны, вкусны и содержат больше витаминов. Однако это не всегда так – любой процесс производства пищевой продукции имеет свои плюсы и минусы.

Например, среди достоинств органических продуктов можно назвать то, что в них нет антибиотиков и гормонов, а также практически отсутствует «химия». Кроме того, продукты, выращенные в естественных условиях, содержат меньше устойчивых бактерий и вовсе не содержат генно-модифицированных организмов. Для их производства также никогда и ни при каких условиях не используют вредные технологии.

Однако у органических продуктов есть и свои недостатки, и одним из них является цена. Стоимость «органики» может превышать цену обычных продуктов на 40%, но при этом содержать ровно такое же количество питательных веществ, что и продукты, выращенные обычным способом. А еще органические продукты быстрее портятся, так как срок хранения у них очень небольшой.

Как отличить «органику» в магазине?

Узнать органический продукт можно по специальной маркировке – системе знаков и символов. Например, в англоязычных странах используется термин «органик», в то время как в странах, где говорят на немецком или итальянском, преобладает вариант «био». В Европе органическую продукцию отмечают зеленым значком с листочком, окруженным звездами. В Украине также появился свой собственный государственный логотип, по которому теперь можно будет распознать отечественную органическую продукцию.

При выборе «органики», кроме прочего, нужно обратить внимание на сроки годности. К примеру, органический молочный продукт не может иметь срок хранения больше 10 дней. Если больше, это означает, что в него добавлены искусственные компоненты или консерванты, которые позволяют ему храниться дольше. Кроме того, овощная «органика» по внешнему виду сильно проигрывает своим сородичам, которых «кормили» удобрениями. Если овощи словно сошли с картинки, покупать их не стоит – отсутствие изъянов говорит, скорее, об их «химическом» происхождении. В органических продуктах обязательно должны быть признаки, знакомые нам с детства: например, надрезанное яблоко должно темнеть, а кефир в бутылке – слоиться.

Мифы и правда об органической продукции

Ученые Стэнфордского университета провели исследование, чтобы выяснить, насколько органические продукты полезнее. Полученные результаты развенчали самые распространенные мифы об органической пище.

Органические продукты вкуснее. Это не так. Овощи или фрукты не обязательно становятся вкуснее, если их вырастить с применением органических технологий. Их вкус определяется прежде всего свежестью, которая в свою очередь зависит от того, насколько быстро помидор или огурец попал с поля к вам на стол. И если он при этом проделал путь в несколько тысяч километров, то даже «самый органический» овощ сильно потеряет во вкусовых качествах.

Органические продукты выращивают без удобрений. Многие считают, что «органика» выращивается абсолютно без удобрений, но это ошибочное мнение. В органическом производстве «химии» действительно меньше, но все же кое-какие удобрения разрешены. Это органические химикаты, которые намного слабее, чем синтетические, и поэтому их приходится использовать в гораздо большем количестве. Например, пиретрин, которым пользовались еще при Александре Македонском. Это природный инсектицид, содержащийся в некоторых видах ромашки.

Фермерские продукты – не обязательно органические

Многие ошибочно считают, что фермерские продукты и органические – это практически одно и то же. Однако понятие «фермерский» означает только то, что продукт выращен в крестьянском хозяйстве, и при этом не регламентировано, каким именно методом он должен быть произведен. Производители же органических продуктов должны пройти обязательную сертификацию, правила которой ограничены жесткими стандартами.

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