Ключевые моменты:

ВСУ сбили 96 БпЛА из 105 выпущенных.

Заявления ЕС: нет сигналов от Путина о мире.

Вступление Украины в ЕС тормозит Венгрию.

Подготовка РФ к наступлению: артиллерия и дроны для подготовки в Донецкой области.

Потери врага.

ВСУ сбили 96 вражеских дронов во время ночной атаки 28 февраля

С вечера 27 февраля оккупанты выпустили по территории Украины баллистическую ракету «Искандер-М» из Воронежской области РФ, а также 105 ударных БпЛА разных типов, среди которых 60 «Шахедов», а также «Гербера», «Италмас» и другие модели.

Атака велась по нескольким направлениям: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Миллерово, оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму.

Украинская противовоздушная оборона активно действовала на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 6 БпЛА и падение обломков на 7 локациях.

Добавим, что утро 28 февраля ознаменовалось обстрелом Днепра. В результате атаки пострадал мужчина, повреждена транспортная инфраструктура и многоэтажные дома.

ЕС о завершении войны

ЕС придерживается подхода «сила через единство» и видит в постепенном наращивании давления на Россию главный способ завершить войну против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Радио Свобода.

По ее словам, это касается не только военной помощи Киеву на фронте, но и ужесточения санкций, введения тарифных барьеров и противодействия уклонению от существующих ограничений. Комплекс таких шагов, подчеркнула глава латвийского МИД, должен отрезать Москву от финансовых ресурсов и передовых технологий, что со временем побуждает Кремль к диалогу. В то же время Браже отметила, что сейчас нет сигналов о готовности президента РФ Владимира Путина к настоящему миру.

Правда, все может измениться из-за роста глобального давления. Министр также ожидает, что США смогут существенно повлиять на изменение позиции Москвы.

Относительно вступления Украины в ЕС Браже вспомнила, что официальный запуск переговоров до сих пор тормозит Венгрия. Однако подготовка не стоит на месте: Киев гармонизирует законы с европейскими стандартами, укрепляет государственные институты и соблюдает Копенгагенские критерии. Главная цель – подготовить Украину так, чтобы процесс пошел стремительно сразу после старта переговоров.

Россия готовится к весенне-летнему наступлению в Донецкой области

РФ активно применяет ствольную артиллерию и беспилотники для подготовки поля боя перед плановым весенне-летним наступлением на крепостной пояс Донецкой области. 26–27 февраля российские силы обстреляли окрестности Краматорска, в частности село Беленькое (в 14 км от фронта, северо-восточнее города). Это первый документированный случай удара ствольной артиллерией по Краматорску или его пригородах. По оценке ISW такие обстрелы знаменуют начало артиллерийской подготовки к наступлению 2026 года, после которой ожидается наземный штурм «в ближайшее время».

Кроме того, оккупанты ведут кампанию «воздушного заграждения» на южном фланге крепостного пояса — ряда укрепленных городов, формирующих основу украинской обороны с 2014 года. Это интенсивное использование дронов для ударов по целям на расстоянии 20-100 км от линии столкновения, чтобы ослабить тактические позиции.

Украинский военный из Славянского направления сообщил о развертывании российских подкреплений. ISW трактует это как сигнал приоритета наступления на крепостной пояс. В то же время, аналитики отмечают: российский штурм такого укрепрайона будет многолетним процессом с высокими потерями во времени, личном составе и ресурсах. Пока Москва не сосредоточила достаточные силы для прорыва.

Потери врага

За сутки 27 февраля на фронте зафиксировано 148 боестолкновений. Самые интенсивные бои продолжаются в Покровском и Гуляйпольском направлениях. В общей сложности российские силы нанесли 103 авиаудара, сбросив 328 управляемых авиабомб, использовали 8681 дрон-камикадзе и произвели 3483 обстрела, из них 74 — из реактивных систем залпового огня.

Общие потери врага за сутки – 770 личного состава. Кроме того, уничтожено значительное количество техники: 1 танк, 5 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, 2 реактивные системы залпового огня, 1616 БПЛА и 149 автомобилей.

