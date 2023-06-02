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В Одесской области арестовали имущество жены Медведчука на сотни миллионов гривен

В Одесской области арестовали имущество жены Медведчука на сотни миллионов гривен

На акции Оксаны Марченко наложен арест в 7 предприятиях портовой инфраструктуры Одесской области. Общая сумма этих активов составляет 740 млн грн.

Речь идет о корпоративных правах в АО «Эксимнефтепродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО «Одеснефтепродукт», ЧАО «Черноморский топливный терминал» и ООО «Альбион Коммодитиз».

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Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.

Жена Медведчука, а также кума путина, Оксана Марченко владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур.

Арестованное имущество теперь нельзя перерегистрировать на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать его в пользу государства.

Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, недавно российский дрон-камикадзе атаковал портовую инфраструктуру Одессы.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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