Ключевые моменты:

В Одессе прогремела серия взрывов во время ракетной атаки.

Предварительно сообщается о пожаре на месте одного из прилетов.

Официальная информация о последствиях уточняется.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 21:53. Мониторинговые каналы сообщили об активности российской тактической авиации над акваторией Черного моря и угрозе пусков авиационных ракет.

Через несколько минут жители Одессы услышали характерный свист пролетающих ракет, после чего в городе прогремели взрывы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей оставаться в безопасных местах.

«Внимание, Одесса! Работает ПВО!» – написал он.

По предварительным данным, в городе есть «прилет», после которого возник пожар. Также сообщается о попадании по жилым домам и погибших, но официальной информации о пострадавших или масштабах разрушений на момент публикации нет.

В то же время мониторинговые ресурсы сообщают, что после ракетной атаки в направлении Одессы, Черноморска, Затоки и Каролино-Бугаза продолжают двигаться ударные беспилотники. Часть целей, по предварительной информации, уже уничтожили силы противовоздушной обороны.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО в 22:57:

Позже глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о первых официальных последствиях удара.

«В настоящее время известно об одном погибшем. Соболезнование родным и близким. Шесть человек пострадали, среди них – три ребенка», – написал он.

Спустя несколько минут Лысак уточнил: погибли два человека.

На месте работают все экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, уже несколько дней подряд РФ атакует Одессу и область. Утром сегодняшнего дня в результате удара было повреждено одно из учебных заведений города.

А днем в результате дроновой атаки один человек погиб, еще трое были ранены. Пострадала гражданская инфраструктура.