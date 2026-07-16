Что известно на данный момент
По информации Председателя Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе в результате вражеской атаки повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб, еще трое пострадали.
На местах идет ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация уточняется.
Напомним, что утром 16 июля российские войска атаковали Одессу. В результате удара повреждено одно из учебных заведений города. Кроме того, РФ уже несколько дней подряд атакует Одессу и область, воздушные тревоги раздаются регулярно.