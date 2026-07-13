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Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В порту загорелось коммерческое судно под флагом Республики Того, перевозившее минеральные удобрения.

По предварительным данным, погибли три члена экипажа, еще пятеро получили ранения.

РФ снова атаковала порт

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеских обстрелов Одесщины потерпела поражение портовая инфраструктура. Он добавил, что произошло возгорание пришвартованного коммерческого судна под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения.

По предварительной информации, погибли три члена экипажа, еще пятеро получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что сегодня была совершена атака на территорию транспортного предприятия. В результате загорелось 6 автобусов. Кроме того, взрывной волной и обломками изуродовали еще 11 автобусов и 6 легковых автомобилей. По информации главы Одесской МВА Сергея Лысака, в результате атаки 13 июля в Одессу пострадал ребенок пяти лет. Также четыре человека получили ранения.