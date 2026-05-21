В Пивденном женщина сорвалась с обрыва во время прогулки у санатория-профилактория и получила перелом шеи.

Женщину доставили в больницу в состоянии комы, медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, спасатели прибыли на место происшествия максимально оперативно. Оценив риски и сложность спуска, они со специальным снаряжением добрались до пострадавшей, которая находилась на труднодоступном участке. Женщину 1992 года рождения осторожно подняли с труднодоступного участка и с помощью носилок транспортировали в карету медиков.

В то же время, местные Телеграм-каналы публикуют более тревожные подробности происшествия. По неофициальной информации, несчастный случай произошел на побережье возле санатория-профилактория, а сама пострадавшая оказалась приезжей. В пабликах сообщают, что в результате падения с высоты женщина получила перелом шеи и впала в кому. Сейчас врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Служба спасения в очередной раз обращается к жителям и гостям Одесской области с призывом соблюдать максимальную осторожность во время прогулок вблизи глиняных склонов и береговых линий. Из-за нестабильности грунта один неосторожный шаг у края кручи может стоить здоровья или жизни.

