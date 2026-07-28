Ключевые моменты:

За 24–26 июля ВВС Румынии сбили три российских БпЛА Shahed в районе границы с Одесской областью.

Перехват трех дронов с помощью истребителей F-16 обошелся румынскому бюджету примерно в 1,5 млн евро.

Из Бухареста высылают сотрудника посольства РФ, а румынского посла отзывают из Москвы для консультаций.

Высылка дипломата, нота протеста и обломки «шахедов»

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Румынии, реакцией на нарушение воздушного пространства российскими дронами 24–26 июля стал срочный вызов посла РФ. В ходе встречи ему не только вручили официальную ноту протеста, но и продемонстрировали вещественные доказательства — обломки сбитых дронов, происхождение которых официально подтвердила румынская прокуратура.

Румынская сторона подчеркнула, что вторжение в её небо — это прямое нарушение воздушного пространства НАТО и Европейского Союза. Одновременно с этим Бухарест объявил персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства (он обязан покинуть страну в течение пяти дней) и отозвал своего посла из РФ для консультаций.

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что страна готовит дальнейшие дипломатические шаги и продолжит координацию с союзниками по НАТО.

Читайте также: В Румынии скончался моряк с танкера, атакованного беспилотниками в Черном море

1,5 миллиона евро за три дрона: расходы на перехват F-16

По данным румынского издания Digi24, перехват и ликвидация трех «Шахедов» обошлись румынской армии примерно в 1,5 млн евро ($1,7 млн). В эту сумму входят затраты на полетные часы и обслуживание истребителей F-16, а также стоимость использованного вооружения.

Основную часть расходов составили высокоточные ракеты AIM-9X, цена каждой из которых достигает $400 000.

В Минобороны Румынии отмечают, что безопасность граждан остается абсолютным приоритетом независимо от цены. Однако постоянное использование дорогостоящих ракет и истребителей против дешевых БпЛА истощает ресурсы, поэтому ведомство ищет более экономичные решения. Первые специализированные антидроновые системы должны поступить на вооружение румынской армии только в следующем году.

Граница Румынии вблизи портов Одесской области остается одной из самых опасных зон соприкосновения с войной. По данным издания, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 100 российских атак в непосредственной близости от румынской границы.

В 33 случаях российские БпЛА пересекали границу Румынии, поднимая по тревоге боевую авиацию. Около 50 раз на румынской территории находили обломки упавших или сбитых беспилотников.