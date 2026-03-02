Ключевые моменты:

За три зимних месяца Украина выдержала 14 массированных атак и более 700 ракетных ударов.

Президент Зеленский предупредил о подготовке Россией новых масштабных ударов по инфраструктуре весной.

Ночью ПВО сбила 84 из 94 дронов, однако в результате попаданий в жилые дома погибли мирные жители на Черниговщине и Днепропетровщине, также ранены двое детей на Запорожье.

В Новороссийске после серии мощных взрывов зафиксирован пожар на стратегически важном нефтеналивном терминале «Шесхарис».

Борьба за свет: хроника противостояния

Эта зима стала одним из самых тяжелых испытаний для системы противовоздушной обороны Украины, сообщает сегодня утром Генштаб ВСУ.

По словам военных, российские оккупанты в очередной раз пытались устроить украинцам полный блэкаут и уничтожить критическую инфраструктуру государства, применив беспрецедентное количество ракет и дронов.

«В течение трех зимних месяцев Воздушные Силы во взаимодействии с Силами обороны Украины отразили 14 массированных комбинированных атак противника.

За декабрь-январь враг нанес 7 массированных ударов с применением ракет и дронов различных типов. В течение февраля интенсивность атак возросла вдвое – Украина выдержала еще семь масштабных обстрелов.

Враг комбинировал пуски ударных БпЛА и ракет различных типов, пытаясь осложнить воздушную обстановку, перегрузить систему ПВО и истощить ресурсы», – отмечается в сообщении.

Цифры и факты

Декабрь 2025: 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, противник нанес один из самых масштабных ударов за весь период полномасштабной войны – 704 воздушные цели, среди которых 51 ракета. Дальнейшие атаки 13, 23 и 27 декабря сохраняли сверхвысокий уровень нагрузки – от почти 500 до более 670 воздушных целей.

Период интенсивного применения баллистики. 9 января основной удар был сосредоточен на Киевской области (278 целей). Зафиксировано применение баллистической ракеты средней дальности по Львовской области и использование «Цирконов» 20 и 24 января. Февраль 2026: Месяц пиковых нагрузок. 3 февраля враг выпустил наибольшее количество ракет в одном ударе за всю зиму – 71 единицу. А уже 26 февраля враг осуществил массированный удар дронов – 420 БпЛА в одной атаке.

По данным Генштаба ВСУ, враг системно наращивает применение как штатной баллистики («Искандер-М»), так и ракет, которые попадают в цель по баллистической траектории: «Кинжал», «Циркон», Х-22/32, С-300/С-400. Всего за три месяца агрессор выпустил более 700 ракет различных типов.

Но, как отмечают военные, несмотря на эти вызовы, украинское небо устояло.

«Энергетическая система сохранена благодаря профессионализму зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, радиотехнических войск и авиации. Каждая перехваченная ракета – это доказательство того, что мы стали сильнее, технологичнее и опытнее…

Боевая работа продолжается. Мы знаем, что враг готовит новые атаки, однако каждая единица нашей ПВО находится в состоянии полной боевой готовности», – добавили в Генштабе.

Россия готовит новые удары по инфраструктуре Украины, – президент

В то же время накануне президент Украины Воадимир Зеленский заявил, что разведка имеет информацию о подготовке России к новым массированным атакам на украинские города.

Глава государства отметил, что оккупационные войска не намерены останавливаться и призвал все службы, ответственные за защиту страны, сохранять максимальную концентрацию и весной.

«Мы знаем, что россияне не собираются останавливаться с ударами. Это факт, они готовят новые атаки по инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию, поэтому каждый чья работа, чья служба – защищать Украину от ударов, должны быть так же сосредоточена весной сейчас, как и зимой… Чрезвычайно важно, чтобы мы были устойчивы и дальше», – заявил Зеленский.

Ночные удары российских БпЛА: жертвы и разрушения

Этой ночью в результате российской атаки на Черниговщине погибла женщина 1937 года рождения.

«Ночью российский БпЛА попал в жилой дом в одном из населенных пунктов Корюковского района. Возник пожар, на площади около 150 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание», – сообщили в областном управлении ГСЧС.

Кроме того, российские оккупанты атаковали три района Днепропетровской области. Под завалами одного из разрушенных домов погиб мужчина.

По данным областной ОВА, в городе Кривой Рог возникло несколько пожаров на территории предприятия. На месте работают спасатели. Также повреждено транспортное предприятие и в городе Апостолово Криворожского района.

А в Покровской громаде Синельниковского района в результате атаки погиб 55-летний мужчина. Спасатели извлекли его из-под завалов разрушенного дома. Уничтожены два частных дома и четыре повреждены.

В Никопольском районе области поврежден пятиэтажный дом.

В Запорожской области российские террористы ударили КАБами по поселку Камышеваха. Пострадали две девочки 9 и 15 лет, им оказали медицинскую помощь.

Также этой ночью РФ атаковала объекты энергетики в нескольких регионах, обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях, сообщает Минэнерго.

По данным Воздушных сил, этой ночью рашисты запустили по Украине 94 ударных дрона. Украинская ПВО сбила 84.

Взрывы в Новороссийске: возможный пожар на стратегическом нефтеналивном терминале

А в Новороссийске РФ этой ночью прогремела серия мощных взрывов – предварительно, мог загореться нефтеналивной терминал «Шесхарис».

Нефтеналивной терминал «Шесхарис» – крупный морской комплекс, предназначенный для приема, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на танкеры. Он считается одним из крупнейших и стратегически важных нефтяных объектов России.

Ранее, в ноябре 2025 года, объект уже получил повреждения в результате атаки «неизвестных дронов».

Коротко о потерях оккупантов

В целом за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, три орудия и пункт управления БпЛА оккупантов.

Также украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывая эффективное сопротивление на всех участках фронта.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек. Также враг потерял четыре танка, три боевые бронированные машины, 74 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, пять средств противовоздушной обороны, 1810 беспилотных летательных аппаратов, 247 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.