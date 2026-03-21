Ключевые моменты:

С конца 2026 года – обязательное платное разрешение ETIAS вместо безвиза.

Стоимость: 20 евро за отдельную заявку на каждого человека (онлайн картой).

Срок разрешения 3 года или до конца паспорта.

Разрешение дает право на многократный въезд в 30 стран ЕС (Шенген + Кипр, Болгария, Румыния).

Новые правила для путешественников

С конца 2026 года граждане Украины для въезда в страны ЕС должны оформлять специальное разрешение через систему ETIAS с обязательной онлайн-оплатой. Это заменит текущий безвизовый режим поездок.

Следует отметить, что каждому путешественнику придется подавать отдельную заявку стоимостью 20 евро. К слову, оплата возможна только онлайн банковской картой на сайте ETIAS. Однако рассмотрение анкеты стартует после успешной транзакции, а сбор не возвращается ни при каких условиях.

Срок действия разрешения ETIAS действителен до 3 лет или до истечения срока паспорта. Он позволяет многократный въезд в 30 стран, включая Шенгенскую зону, Кипром, Болгарию и Румынию.

Добавим, что при ошибках данных (например, неточный номер паспорта или имени) или отказе во въезде разрешение аннулируют. Соответственно, придется оформлять новый с повторной оплатой. Система делает платеж обязательным без опции возмещения.

