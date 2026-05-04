Ключевые моменты:

В Одесской области стартовали масштабные экологические проекты по восстановлению водных экосистем.

В Беляевской громаде реализуют два международных проекта.

Среди целей повышение биоразнообразия, уменьшение загрязнения и развитие экотуризма и местной экономики.

Инициатива реализуется при поддержке ЕС.

В планах громады создание рекреационной зоны «Живописный Турунчук» с развитием туризма и инфраструктуры.

Озеро Белое и Турунчук будут восстанавливать при поддержке ЕС

В Беляевской городской громаде приступили к реализации двух международных экологических инициатив, направленных на восстановление реки Турунчук и озеро Белое.

Первый проект DANUBElifelines предусматривает восстановление естественной связи реки Турунчук с пойменными озерами, в том числе озером Белое. Это позволит улучшить качество воды, сохранить среду обитания мигрирующих рыб в нижнем течении Днестра и уменьшить риски подтоплений.

Второй проект BLAST направлен на комплексное восстановление экологического состояния озера: уменьшение содержания питательных веществ в воде, улучшение водообмена и восстановление природных условий для флоры и фауны. Кроме этого, планируют повысить биоразнообразие, уменьшение эвтрофикации, повышение стойкости к засухам и пожарам. Также инициатива предполагает развитие экотуризма, рыболовства и сельского хозяйства. К слову, этот проект реализуется в соответствии с миссией ЕС «Восстановить наши океаны и воды» и станет первой системной программой восстановления озера Белое в рамках Нацпарка «Нижний Днестр» при поддержке Евросоюза.

Следует отметить, что в планах также создание рекреационной зоны «Живописный Турунчук» с кемпингами, экотропами, смотровыми площадками, развитием зеленого туризма и туристической инфраструктуры.

Читайте также: Курорт Куяльник может получить второй шанс: государство ищет инвесторов для его возрождения

Источник: УСИ