Ключевые моменты:

Румыния назначила генерального консула в Одессе впервые с 2022 года.

Новым руководителем стал дипломат Дору-Георге Личу.

Консульство приостановило работу в феврале 2022 года из-за войны войны.

Консульство не работало с 2022 года

Румыния впервые за годы полномасштабного вторжения назначила полноценного руководителя Генерального консульства в Одессе. К слову, все это время учреждением руководил временный руководитель.

Новым Генеральным консулом стал дипломат Дору-Георге Личу. А назначение главы произошло на фоне важных изменений для румынской общины юга Украины и развития двусторонних консульских отношений.

По информации Министерства иностранных дел, учреждение возобновило деятельность осенью 2025 года, но пока работает в ограниченном формате с учетом ситуации безопасности. Однако в ведомстве отмечают, что постепенно консульство должно вернуться к полноценной работе, если будут разрешены условия.

Стоит отметить, что у Дору Личи есть значительный дипломатический опыт. В 2008-2017 годах он работал консулом Румынии в Торонто, затем возглавлял службу в Отделе дипломатических архивов МИД. Перед назначением в Одессу был временным поверенным по делам в Посольстве Румынии в Турции. Также новый глава является доктором исторических наук.

Добавим, что при остановке работы консульства услуги предоставлялись в формате выездных приемов. А ведь представители учреждения ежемесячно приезжали из Киева в Одессу примерно на две недели. С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Генеральное консульство Румынии в Одессе не работало. Представители румынской общины отмечали, что оно оставалось единственным закрытым консульством в городе, кроме российского.