Ключевые моменты:

Курортный сезон в Одессе 2026 года.

Планируется 8 мобильных укрытий на пляжах за 35 млн грн.

Безопасность: риск дрейфующих мин.

Экология: желтые пятна с растительным маслом на пляжах Одессы.

Подготовка Одессы к сезону

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, Одесса манит туристов. В целом сезон в городе начинается в конце мая и продолжается вплоть до сентября. Самое приятное время для визита – июнь, когда пляжи еще не переполнены.

Июль привлекает больше всего отдыхающих, а август-сентябрь дарят бархатный сезон с теплой водой и ласковой погодой. Температура воздуха достигает 25–30°C, что идеально для семейных поездок, встреч с друзьями или коротких выездных уикендов.

Однако есть один нюанс: в Украине идет война, а Одесскую область постоянно обстреливают. Именно поэтому вопрос безопасности стоит на первом месте. Власти Одессы уже взялись за организацию пляжного сезона 2026 года, с особым акцентом на усиление защиты отдыхающих. В частности, на муниципальных пляжах планируется обустроить мобильные укрытия. Это будет не менее восьми единиц стоимостью около 35 млн грн. Финансирование будут искать у доноров и международных партнеров, не привлекая городской бюджет.

Следует отметить, что укрытие будут распаложены вместо части лежаков. В приоритете популярны прибрежные зоны как Аркадия, Ланжерон, а по возможности и Санжейка. Это существенно повысит безопасность при тревоге или других угрозах.

Правда, чиновники отмечают: у побережья остается риск дрейфующих мин, а военное положение накладывает ограничения для гражданских.

Напомним, в акватории одесских пляжей «Ланжерон» и «Отрада» экологи обнаружили желтые пятна с резким запахом подсолнечного масла. Пробы воды показали содержание жиров и масел 49,8 мг/дм³, что превышает норму. Вероятной причиной инцидента считаются последствия вражеской атаки на порт в декабре 2025 года.