В Одесскую область прилетели редкие тропические птицы: в чем причина? (фото)

Редкие птицы, занесенные в Красную книгу Украины, прилетели в национальный парк «Тузловские лиманы» на юге Одесской области. Об этом сообщил в фейсбуке работник Нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Невероятно красивые и удивительные тропические птицы появились в Бессарабии и поселились на границе «Тузловская Амазония» – сизоворонки. Их путь пролегал от далекой Южной Африки к нам – более 6000 км.

«Сизоворонки летели через многие мирные страны и прилетели в страну, где уже второй год идет война. Обычно они выбирают себе уютные места на склонах наших лиманов в НПП «Тузловские лиманы». Выбирая обрывы над лиманами, протяженность которых огромна, они подчищают норы. Им нужно спешить, поскольку уже в августе они должны лететь назад — в далекую Африку, где их всегда с нетерпением ждут аборигены далекого континента», — рассказал Иван Русев.

Сизоворонка — редкая птица фауны Украины и занесена в Красную книгу, а также отнесена к исчезающим птицам.

В Украине прилетают на места гнездования в конце апреля — начале мая. На севере живут в лесах, садах, на юге в глинистых балках, на отвесных берегах рек. В лесной полосе гнезда устраивает в дуплах; в степной – заселяет норы в склонах обрывов. Гнездится птица отдельными парами или колониями до 5 пар.

Для справки: Тузловские лиманы — группа соленых лиманов лагунного типа в Украине, в приморской части Бессарабии. Лиманы включены в Национальный природный парк, созданный указом Президента Украины от 1 января 2010 года.

Группа включает три основных водоема: лиманы Шаганы, Алибей, Бурнас (все в Белгород-Днестровском районе Одесской области).

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Фото: Иван Русев