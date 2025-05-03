Птицы вернулись из Африки и уже наблюдаются на склонах лиманов. По информации парка, сиворакши активно ищут места для гнездования. Если ранее выкопанные норы заняты другими птицами, в частности пустельгами, сиворакши формируют новые.

Сиворакша евразийская — единственный представитель своего рода, который обитает на территории Украины. Она немного меньше голубя, с размахом крыльев 66-73 см. Птица имеет яркую зеленовато-синюю окраску с фиолетовым оттенком на крыльях.

До 1970-х годов этот вид гнездился по всей стране, но сейчас считается очень редким. Среди причин сокращения численности — уничтожение мест гнездования, использование химикатов, браконьерство и хищничество.

Сиворакша внесена в Красную книгу Украины со статусом «исчезающий вид».

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