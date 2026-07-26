Ключевые моменты:

ПВО перехватила 5 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, одна ракета Х-59/69 и 104 дрона.

Зафиксировано 18 локальных прилетов и 7 падений обломков.

Пограничники и ВСУ оставили разгромный финал танковому прорыву РФ под Добропольем.

Путин в разговоре с Токаевым снова категорически отверг идею заморозки войны по линии фронта.

Воздушный террор 26 июля: последствия атак в регионах

В ночь на 26 июля россияне запустили для атаки по Украине восемь ракет и 136 беспилотников разных типов. ПВО обезвредило одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, пять баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 и 104 дрона.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушные силы зафиксировали попадание двух баллистических ракет и 27 ударных беспилотников на 18 локациях. В семи местах упали обломки. В результате прилетов:

Киев: В Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах произошли пожары. Сгорел склад, свыше 10 автомобилей и нежилые помещения.

В Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах произошли пожары. Сгорел склад, свыше 10 автомобилей и нежилые помещения. Днепропетровская область: В Кривом Роге вражеский удар пришелся по торговому центру «Эпицентр». В Никополе в результате обстрела загорелся универмаг, а в Павлограде ранен 66-летний мужчина.

В Кривом Роге вражеский удар пришелся по торговому центру «Эпицентр». В Никополе в результате обстрела загорелся универмаг, а в Павлограде ранен 66-летний мужчина. Харьков и Херсон: В Харькове БПЛА попал в автомобиль (ранен мужчина), а в Херсоне под ударом оказались Днепровский и Корабельный районы (трое пострадавших).

В Харькове БПЛА попал в автомобиль (ранен мужчина), а в Херсоне под ударом оказались Днепровский и Корабельный районы (трое пострадавших). Чернигов: Зафиксирован пожар на территории частного предприятия, обошлось без жертв.

Провал танкового штурма и уничтожение РСЗО «Сарма»

На Добропольском направлении подразделения 8-й, 41-й армий и 90-й танковой дивизии РФ предприняли попытку мощного механизированного прорыва. Силы Государственной пограничной службы и 1-го корпуса НГУ «Азов» оставили врага без шансов: наступление разгромлено еще на подступах. Потери оккупантов составили 9 танков, 2 ББМ, 3 «Града» и десятки убитых.

Кроме того, в ходе отражения этого штурма украинским ударным дроном самолетного типа впервые была поражена российская РСЗО «Сарма». Эта облегченная 300-мм система на базе проекта «Кама», позиционируемая РФ как «аналог HIMARS», только в 2025 году была впервые представлена публике, но уже сгорела на поле боя.

Путин отвергает заморозку фронта

Аналитики Института изучения войны (ISW) обращают внимание на встречу Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске. Когда Токаев призвал заморозить войну по линии фронта и вернуться к переговорам, Путин через своего пресс-секретаря Пескова заявил, что «заморозка невозможна», а РФ намерен продолжать боевые действия до выполнения своих максималистских требований.

В то же время в Офисе президента Украины выражают умеренный оптимизм: советник ОП Сергей Лещенко отметил, что активная фаза боевых действий может завершиться уже в ближайшие 2–3 месяца из-за изменения погодных условий на фронте и нарастающего давления на агрессора.