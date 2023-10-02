Обмен устаревших монет и купюр: Нацбанк сделал важное заявление

Нацбанк Украины (НБУ) продлевает до конца военного положения срок обмена монет мелких номиналов и гривневых банкнот старого образца, введенных в оборот до 2003 года, которые перестали быть платежными средствами и изымаются из обращения.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Как долго будет проводиться обмен старых купюр и монет

В НБУ сообщают, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года выпуска можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 календарных дней) после его прекращения или отмены.

«Таким образом, все граждане, в частности те, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированных территориях, будут иметь больше времени для обмена»,

– пояснили принятое решение в Нацбанке.

Где совершить обмен?

Обменять такие монеты и банкноты можно бесплатно и без ограничений:

В подразделениях НБУ (в Одессе – по адресу: ул. Ришельевская, 8); В ряде отделений уполномоченных банков:

АО «Ощадбанк»;

АТ КБ «ПриватБанк»;

АО «Райффайзен Банк»;

АО «ПУМБ».

Информацию, в каких именно отделениях и филиалах можно совершить обмен, можно узнать на официальных сайтах этих банков.

Обмен осуществляется на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).

Ранее сообщалось, что в украинских банках перестанут принимать ранее выведенные из оборота монеты и купюры старого образца уже с 1 октября 2023 года.

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