Ключевые факты:

Группа TIS полностью выкупила 51% акций контейнерного терминала и буксирный бизнес у арабского партнера, чтобы избежать санкционных рисков.

DP World признан НАПК спонсором войны из-за отказа сворачивать деятельность в РФ и новых договоренностей с агрессором.

Арабский оператор инвестирует сотни миллионов долларов в российский Северный морской путь и группу FESCO.

Почему DP World ушел из порта «Пивденный»?

Как пишет Экономическая правда, сотрудничество, которое в 2020 году называли «инвестиционной победой», закончилось уроком «геополитической гигиены». В 2020 году DP World громко зашел в Украину, купив контроль над терминалом TIS за сумму, которую оценивали более чем в 100 млн долларов. Однако полномасштабная война расставила иные приоритеты: пока перевалка в Черном море падала из-за обстрелов, дубайский менеджмент продолжал контакты с РФ.

«Война выявила реальные приоритеты партнера: DPW не свернул деятельность в России, его менеджмент контактировал с российскими контрагентами, а в 2023 году компания ожидаемо оказалась в списке спонсоров войны НАПК», — пишет издание.

По словам экспертов, для украинской стороны выкуп доли стал единственным способом спасти бизнес от паралича, так как партнерство с компанией из списка спонсоров войны грозило потерей международных линий и санкциями.

Сделка с «Росатомом» и инвестиции в обход санкций

Выход из Одесского региона совпал с масштабным расширением DP World на севере. Арабы создают совместное предприятие с «Росатомом» (где россияне контролируют 51%), которое сосредоточится на развитии Северного морского пути — арктической альтернативы Суэцкому каналу.

Инвестор получит 49% акций в ключевом российском логистическом активе — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO). Для России это шанс решить проблемы с дноуглублением и строительством ледоколов, которые возникли из-за западных санкций.

Для самих одесситов и работы порта уход DP World не станет катастрофой. Основные инвестиции в инфраструктуру самого глубоководного порта Украины были сделаны еще до прихода арабов. На данный момент терминал продолжает работу под полным контролем украинских акционеров (Егора Гребенникова, Андрея Ставницера и других), фокусируясь на безопасности и развитии железнодорожных перевозок в «сухие порты».

Напомним, в порту Черноморск стартовал крупнейший концессионный проект в истории независимой Украины, который предусматривает модернизацию Первого и Контейнерного терминалов. Объем инвестиций оценивается в сотни миллионов долларов, а ожидаемые поступления в бюджет превысят $1,1 млрд.