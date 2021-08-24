На железнодорожном вокзале в Одессе любое время — час пик. Поезда прибывают и отбывают, люди с поклажей, как всегда торопятся. А сегодня к этой привычной вокзальной суете прибавилось нечто.

Звучит пронзительный гудок, клубы дыма поднимаются над первой платформой, а «по ходу» звучит «У Черного моря» в исполнении Утесова, а потом «живой» оркестр исполняет и знаменитые «Лимончики», и «Семь-сорок»… Что происходит?

Народ торопится к этой самой первой платформе, чтобы здесь, приоткрыв рот, познакомиться с настоящим чудом — раритетным старичком паровозиком — «живым», настоящим и готовящимся отправиться в путешествие.

— Мама, там уголь настоящий! — доносится из «машинного отделения».

Восторг полный! Все (кстати, и многие взрослые) стремятся туда, где «дяди-машинисты» выглядывают из окошка паровоза. Там и в самом деле попадаешь в совершенно незнакомый мир: дикая жара, уголь, всякие старинные «штуковины», благодаря которым ретро-паровоз на ходу и сможет вот-вот тронуться в путь.

Но до этого момента первую платформу, можно сказать» «осадили»: народ бросался фотографировать этот явление из прошлого, которое, к тому же, не просто так стоит, а еще и в прекрасном рабочем состоянии.

И уже вскоре дети из детских домов, дети железнодорожников, гости города в честь Дня Независимости Украины прокатились на этом «дедушке», слушая по дороге увлекательный рассказ об паровозах-поездах-железных дорогах, наслаждались дорожными развлечениями и угощались сладостями.

И потянул за собой ретро-паровозик современные вагоны с юными пассажирами, издал еще раз оглушительный гудок, оставил за собой след из густого дыма: железнодорожное путешествие для детей в прошлое началось.

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Как поживает самый занимательный одесский железнодорожник?

Фото Марии Котовой