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В Одессе презентован первый в мире поезд-галерея с фотовыставкой «Мужество нации» о войне в Украине.

Проект реализован при поддержке Фонда Говарда Баффетта, «Художественный поезд» посетит 63 вокзала страны.

Мобильная экспозиция «Мужество нации» и ее маршрут

В трех специально оборудованных вагонах «Художественного поезда» размещена фотовыставка под названием «Мужество нации». Экспозиция раскрывает правду о войне в Украине через впечатляющие кадры, сделанные, в частности, известным фотографом Мухаммедом Мухейсеном. Вагоны превращены в настоящие выставочные залы, где каждый шаг посетителя сопровождается специально подобранным светом и музыкой. Фотограф The National Geographic, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Мухаммед Мухейсен отметил, что важно, чтобы эти фотографии жили вечно, ведь они документируют историю на сотни лет вперед. Основная цель, по его словам, не в том, чтобы люди специально шли на выставку, а чтобы выставка сама «приезжала» к ним во время путешествия.

Экспозиция состоит из фотографий, созданных во время многочисленных путешествий филантропа Говарда Баффетта по Украине с начала полномасштабной войны. «Художественный поезд» отправляется в путешествие по 63 вокзалам страны.

Поезд планирует свой маршрут в 63 города в течение четырех месяцев, однако точный календарь не публикуется из соображений безопасности и с учетом ситуации в каждом регионе. В Одессе этот своеобразный музей будет находиться до 17 июня включительно, после чего направится в прифронтовые регионы, а оттуда — в Карпаты.

Поезд внутри. Фото: Новини.LIVE

Председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский подчеркнул уникальность проекта, отметив, что никогда в мире не существовало художественных поездов во время войны. Он рассказал, что для этого при помощи Фонда Говарда Баффетта были восстановлены непригодные для пассажирского движения вагоны на производственных мощностях «Укрзализныци» и наполнены их снимками, призванными коснуться каждого сердца.

Филантроп Говард Баффетт, который финансово поддержал проект, был поражен стойкостью людей, живущих в Украине, и именно это вдохновило на создание «Художественного поезда». Он отметил, что было сделано нереальное, и этот поезд является результатом объемной работы многих людей. Баффетт, который посетил Украину уже 25 раз, поблагодарил всех, кто помогает стране. Посещение выставки является бесплатным.

Для того, чтобы попасть на экспозицию без очереди, можно по предварительной регистрации забронировать время. Электронное приглашение можно получить, заполнив регистрационную форму на официальном сайте проекта.

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