Ключевые моменты:

На железнодорожном вокзале Одессы открылся рекрутинговый центр Сухопутных войск ВСУ;

Центр предоставляет полный спектр услуг по оформлению на службу, включая контракт «18–24»;

Ветераны боевых действий помогают рекрутам с выбором должности;

Есть возможность выбрать службу именно в Одессе.

Одесса присоединилась к городам, где работает 1 Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Центр рекрутинга Сухопутных войск в Одессе стал частью сети 1 Центра рекрутинга, который уже действует в Киеве, Львове и Днепре. Центр создан в 2024 году по инициативе Министерства обороны и Главнокомандующего ВСУ, чтобы упростить процесс вступления в ряды Сухопутных войск. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Центр открыт для всех, кто хочет применить свои навыки в армии: водители, медики, люди, которые могут обслуживать пушки, пилоты, которые должны пилотировать FPV дроны.

Среди преимуществ, которые предлагает Центр:

возможность формирования на месте всех необходимых документов, в том числе и для подписания контракта по проекту «Контракт 18-24» — от личного дела до прохождения психологических тестов и ВЛК;

полный пакет услуг, которые ранее были доступны только при личном посещении офиса в Киеве.

Отмечается, что в Центре службу проходят участники боевых действий, которые из собственного опыта всегда знают, что подсказать, на что обратить внимание рекруту при выборе должности в Силах обороны.

“Работа на вокзале действительно является эффективной. Потому что наши кандидаты, которые хотят привлечься и не могут приехать в Киев, приходят, оформляются на наших мобильных точках и попадают в ряды сухопутных войск”, — говорит старший офицер отделения комплектования, руководитель мобильной точки Дмитрий Андрейчик.

Если человек хочет служить именно в Одессе, то это возможно, утверждает военный:

“То есть мы не будем искать, например, Киевскую область или Сумское направление. Мы будем искать именно город Одесса.”

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