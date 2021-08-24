23 августа в Украине состоялось масштабное мероприятие Крымская платформа с участием всех стран ЕС, НАТО и Большой семерки. Участники подписали совместную декларацию и намерены оказывать давление на Россию, ради восстановления территориальной целостности Украины.

Давайте разберемся, о чем идет речь в декларации и как это поможет вернуть Крым.

Что такое Крымская платформа?

Это новый формат отношений между странами-участниками. Крымскую платформу можно назвать форумом или конференцией, но это все-таки более узкие понятия. Новый международный формат — платформа — намного шире и создан не только для консультаций. Участники намерены координировать свои действия для усиления давления на Россию.

Крымская платформа — это не одноразовое событие. В Киеве на постоянной основе открылся офис, который будет работать ежедневно.

Главная цель платформы — деоккупация Крыма и полное восстановление суверенитета Украины на полуострове. Страны подписали совместную декларацию, в которой пообещали противодействовать новым вызовам и гибридной угрозе.

Что в тексте декларации?

Участники Крымской платформы осудили наращивание российской военной силы на полуострове. Это подрывает безопасность и стабильность в черноморском регионе.

В документе подчеркивается, что на полуострове не прекращаются преследования инакомыслящих. Жители Крыма не имеют прав на свободу собраний, на свободу выражения своих взглядов. Кроме того, участники платформы осудили продолжение демографической политики по переселению российских граждан в Крым.

Страны-участники не признают Крым российским и призывают Россию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта. В том числе немедленно прекратить нарушение прав человека в Крыму.

Как собираются возвращать Крым?

Исключительно мирным путем. Крымскую платформу создали для мирного прекращения временной оккупации. Для этого собираются вводить политические, дипломатические и другие ограничительные меры в отношении России, если того потребуют обстоятельства.

Страны-участники подтвердили, что будут защищать и укреплять международный порядок, включая правовой режим морей и океанов. Потому что действия России не соотносятся с Конвенцией ООН по морскому праву.

Как отреагировала Россия?

Как всегда. В Кремле считают Крымскую платформу антироссийским и крайне недружественным мероприятием.

Что интересно, президент Владимир Зеленский приглашал Россию на саммит Крымской платформы, но та отказалась, назвав готовящееся мероприятие «шабашем».

Президент Украины пообещал, что оставит в декларации, осуждающей оккупацию Крыма, место для подписи представителя России. «Думаю, что, скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Фото: сайт президента Украины