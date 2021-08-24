Новости Одессы и Одесской области

Крымская платформа: больше 40 стран хотят возвратить полуостров Украине

Крымская платформа: больше 40 стран хотят возвратить полуостров Украине

23 августа в Украине состоялось масштабное мероприятие Крымская платформа с участием всех стран ЕС, НАТО и Большой семерки. Участники подписали совместную декларацию и намерены оказывать давление на Россию, ради восстановления территориальной целостности Украины.

Давайте разберемся, о чем идет речь в декларации и как это поможет вернуть Крым.

Что такое Крымская платформа?

Это новый формат отношений между странами-участниками. Крымскую платформу можно назвать форумом или конференцией, но это все-таки более узкие понятия. Новый международный формат — платформа — намного шире и создан не только для консультаций. Участники намерены координировать свои действия для усиления давления на Россию.

Крымская платформа — это не одноразовое событие. В Киеве на постоянной основе открылся офис, который будет работать ежедневно.

Главная цель платформы — деоккупация Крыма и полное восстановление суверенитета Украины на полуострове. Страны подписали совместную декларацию, в которой пообещали противодействовать новым вызовам и гибридной угрозе.

Что в тексте декларации?

Участники Крымской платформы осудили наращивание российской военной силы на полуострове. Это подрывает безопасность и стабильность в черноморском регионе.

В документе подчеркивается, что на полуострове не прекращаются преследования инакомыслящих. Жители Крыма не имеют прав на свободу собраний, на свободу выражения своих взглядов. Кроме того, участники платформы осудили продолжение демографической политики по переселению российских граждан в Крым.

Страны-участники не признают Крым российским и призывают Россию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта. В том числе немедленно прекратить нарушение прав человека в Крыму.

Крымская платформа

Как собираются возвращать Крым?

Исключительно мирным путем. Крымскую платформу создали для мирного прекращения временной оккупации. Для этого собираются вводить политические, дипломатические и другие ограничительные меры в отношении России, если того потребуют обстоятельства.

Страны-участники подтвердили, что будут защищать и укреплять международный порядок, включая правовой режим морей и океанов. Потому что действия России не соотносятся с Конвенцией ООН по морскому праву.

Как отреагировала Россия?

Как всегда. В Кремле считают Крымскую платформу антироссийским и крайне недружественным мероприятием.

Что интересно, президент Владимир Зеленский приглашал Россию на саммит Крымской платформы, но та отказалась, назвав готовящееся мероприятие «шабашем».

Президент Украины пообещал, что оставит в декларации, осуждающей оккупацию Крыма, место для подписи представителя России. «Думаю, что, скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также: Семь лет Украина без Крыма. Как он без нас?

Фото: сайт президента Украины

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить