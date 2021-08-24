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В Одессе стартовал автопробег, посвященный Дню Независимости (фоторепортаж)

В Одессе стартовал автопробег, посвященный Дню Независимости (фоторепортаж)

Каждый год в рамках вышиванкового фестиваля в городе проходит патриотический автопробег, посвященный празднованию независимости украинского государства. Не стало исключением и 24 августа 2021 г, день, когда украинцы отмечают 30-ю годовщину Независимости.

Каждый год в рамках вышиванкового фестиваля в городе проходит патриотический автопробег, посвященный празднованию независимости украинского государства. Не стало исключением и 24 августа 2021 г, день, когда украинцы отмечают 30-ю годовщину Независимости.

В этот раз в автопробеге приняли участие около полусотни автомобилей и десятки мотоциклистов.

Маршрут автопробега:

ул. Ланжероновская – ул. Пушкинская – ул. Греческая – ул. Ришельевская – Привокзальный переулок – Привокзальная площадь – ул. Среднефонтанская – ул. Пироговская – Пироговский переулок – просп. Шевченко – площадь 10 Апреля – ул. Черняховского – Фонтанская дорога – ул. Сегедская – просп. Гагарина – ул. Среднефонтанская – Привокзальная площадь – ул. Пушкинская – ул. Ланжероновская, рядом с Литературным музеем.

патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег
патриотический автопробег

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