В Одессе стартовал автопробег, посвященный Дню Независимости (фоторепортаж)

Каждый год в рамках вышиванкового фестиваля в городе проходит патриотический автопробег, посвященный празднованию независимости украинского государства. Не стало исключением и 24 августа 2021 г, день, когда украинцы отмечают 30-ю годовщину Независимости.

Каждый год в рамках вышиванкового фестиваля в городе проходит патриотический автопробег, посвященный празднованию независимости украинского государства. Не стало исключением и 24 августа 2021 г, день, когда украинцы отмечают 30-ю годовщину Независимости.

В этот раз в автопробеге приняли участие около полусотни автомобилей и десятки мотоциклистов.

Маршрут автопробега:

ул. Ланжероновская – ул. Пушкинская – ул. Греческая – ул. Ришельевская – Привокзальный переулок – Привокзальная площадь – ул. Среднефонтанская – ул. Пироговская – Пироговский переулок – просп. Шевченко – площадь 10 Апреля – ул. Черняховского – Фонтанская дорога – ул. Сегедская – просп. Гагарина – ул. Среднефонтанская – Привокзальная площадь – ул. Пушкинская – ул. Ланжероновская, рядом с Литературным музеем.

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