Фото рамок-металлоискателей с лентами для багажа рядом с ними опубликовало издание «Интент».

«Конструкции выглядят так, будто их подготовили к открытию и сейчас отлаживают», – отмечает автор публикации.

В то же время в офисе Одесской железной дороги, равно как и в центральном офисе компании давать комментарии по данному поводу отказались.

Стоит отметить, что с июня 2022 года такие металлоискатели работают на Киевском центральном железнодорожном вокзале, с августа того же года на Харьковском вокзале, а с октября – на вокзале в Днепре.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 23 марта 2025 года в городе Беляевке Одесской области в результате взрыва в полицейском отделении погибла женщина, которая предположительно пронесла в здание взрывное устройство, а также ранены трое полицейских.

Служба Безопасности Украины квалифицировала произошедшее в Беляевке как теракт.

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