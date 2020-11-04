Новости Одессы и Одесской области

Как поживает самый занимательный одесский железнодорожник? (фото)

Как поживает самый занимательный одесский железнодорожник? (фото)

Сегодня мы отмечаем День железнодорожника, и самое время узнать, как поживает одесский Гермес (он же Меркурий). Гермес и День железнодорожника – какая, казалось бы, взаимосвязь? Но мы же с вами в Одессе!

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Гермес как бог торговли и счастливого случая, хитрости, воровства, юношества и красноречия – это совершенно одесская тема. Поэтому этот покровитель глашатаев, послов, пастухов, путников встречается у нас довольно часто – на памятниках, в городской архитектуре.

А вот самый забавный и занимательный Гермес проживает на Пассаже, причем на паровозе! Но как же он там очутился? И почему на паровозе?

Одесский Пассаж

Гермес на паровозе

Пассаж, Гермес на паровозе

– Не знаю точно, но возможно, что это единственное в мире здание с паровозом на крыше. Есть две основные версии, одна из которых гласит, что паровоз на Пассаже появился по требованию инвестора-железнодорожника. Желая вписаться в общую стилистику здания, авторы скульптуры установили паровоз на крыше как можно подальше. Однако по основной версии паровоз символизирует железнодорожную связь Одессы с другими городами, которая очень активно развивалась во времена строительства здания, – сообщает по этому поводу историк и краевед Сергей Матвеев.

А историк Станислав Греф рассказывал по этому поводу:

– Самый забавный одесский Меркурий, он же Гермес, имеется в Пассаже. Там он сидит на паровозике. Паровоз символизирует железнодорожную связь Одессы с другими городами. Другие считают, что Меркурия водрузили на паровоз в качестве символа прогресса в целом.

«Пассажный» Меркурий и сегодня красуется на Дерибасовской. Как поживает сейчас этот занимательный одесский «железнодорожник»? Увы, он далеко не в лучшем состоянии. Явно нуждается в реставрации: весь облупился и покрылся трещинами. Как и его паровозик, и другие атрибуты.

Пассаж, Одесса

Одесса, Пассаж

Одесский Пассаж

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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