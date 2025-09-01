Ключевые моменты

1 сентября существенных магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле остается спокойным.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в понедельник, 1 сентября, ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует средним магнитным волнения, которые обычно проходят бесследно для людей.

По данным сайта Meteoprog.UA, в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 5%.

Магнитная буря возникает во время вспышек на Солнце, когда заряженные частицы достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой. Колебания к индексу 4 обычно остаются незаметными для большинства людей. Однако при показателях 5 и выше возможны изменения в самочувствии, а во время бурь с индексом 7-8 в небе можно наблюдать полярные сияния.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни соблюдать режим сна и здорового питания, пить больше воды, избегать алкоголя, кофе и тяжелых блюд. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, однако следует избегать прямых солнечных лучей.

Легкие физические упражнения помогут поддержать тонус, а людям с хроническими болезнями советуют иметь под рукой необходимые лекарства. Утром полезен контрастный душ для бодрости, а вечером – теплая ванна для расслабления.