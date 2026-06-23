Ключевые моменты:

23 июня 2026 г. сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Небольшое повышение активности возможно утром, но оно не считается опасным.

В течение дня и вечером магнитное поле будет стабильным.

Большинство людей не ощутит никакого влияния на геомагнитную активность.

Метеозависимые люди могут столкнуться с легкой усталостью, головной болью или раздражительностью.

Какова будет активность в течение дня?

Уровень возмущения магнитного поля (так называемый Kp-индекс) будет оставаться низким — в пределах 1-2 баллов. Для сравнения: настоящая магнитная буря начинается только тогда, когда этот показатель достигает 5 и выше баллов.

Небольшое усиление активности возможно только утром (с 06:00 до 09:00), когда индекс может подняться до 2, но и это считается вполне нормальным и спокойным фоном. В течение дня и вечером ситуация станет еще более стабильной.

Как это отразится на здоровье? Для большинства людей этот день пройдет незаметно. Однако метеозависимые лица или люди с хроническими заболеваниями могут чувствовать:

легкую усталость или сонливость;

незначительная головная боль;

раздражительность или трудности с концентрацией.

Важно помнить, что такие симптомы не всегда вызваны космосом – на состояние организма часто больше влияют стресс, недосып или погода.

Простые советы для хорошего самочувствия: Даже при благоприятном прогнозе врачи советуют соблюдать базовые правила, чтобы чувствовать себя бодро:

Высыпайтесь: ложитесь спать вовремя. Пейте воду: поддерживайте водный баланс в течение дня. Не перегружайтесь: избегайте чрезмерных физических нагрузок и споров. Следите за рационом: ограничит употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Гуляйте на воздухе: проветривайте комнату и совершите короткую спокойную прогулку.

В целом 23 июня будет безопасным днем, что позволит каждому провести его активно и без лишних волнений за свое здоровье.

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