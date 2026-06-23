Ключевые моменты:
- 23 июня 2026 г. сильных магнитных бурь не прогнозируется.
- Небольшое повышение активности возможно утром, но оно не считается опасным.
- В течение дня и вечером магнитное поле будет стабильным.
- Большинство людей не ощутит никакого влияния на геомагнитную активность.
- Метеозависимые люди могут столкнуться с легкой усталостью, головной болью или раздражительностью.
Какова будет активность в течение дня?
Уровень возмущения магнитного поля (так называемый Kp-индекс) будет оставаться низким — в пределах 1-2 баллов. Для сравнения: настоящая магнитная буря начинается только тогда, когда этот показатель достигает 5 и выше баллов.
Небольшое усиление активности возможно только утром (с 06:00 до 09:00), когда индекс может подняться до 2, но и это считается вполне нормальным и спокойным фоном. В течение дня и вечером ситуация станет еще более стабильной.
Как это отразится на здоровье? Для большинства людей этот день пройдет незаметно. Однако метеозависимые лица или люди с хроническими заболеваниями могут чувствовать:
- легкую усталость или сонливость;
- незначительная головная боль;
- раздражительность или трудности с концентрацией.
Важно помнить, что такие симптомы не всегда вызваны космосом – на состояние организма часто больше влияют стресс, недосып или погода.
Простые советы для хорошего самочувствия: Даже при благоприятном прогнозе врачи советуют соблюдать базовые правила, чтобы чувствовать себя бодро:
- Высыпайтесь: ложитесь спать вовремя.
- Пейте воду: поддерживайте водный баланс в течение дня.
- Не перегружайтесь: избегайте чрезмерных физических нагрузок и споров.
- Следите за рационом: ограничит употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи.
- Гуляйте на воздухе: проветривайте комнату и совершите короткую спокойную прогулку.
В целом 23 июня будет безопасным днем, что позволит каждому провести его активно и без лишних волнений за свое здоровье.
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