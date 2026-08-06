Ключевые моменты:
- 6 августа существенных магнитных бурь не прогнозируется — геомагнитный фон останется спокойным.
- Ожидается низкая геомагнитная активность с Kp-индексом ниже 5, что не считается магнитной бурей.
- В ближайшие дни не ожидается перебоев в работе связи, GPS-навигации и спутниковых систем, а полярные сияния в Украине маловероятны.
Магнитная буря 6 августа: прогноз
В среду, 6 августа, Земля будет находиться под влиянием спокойной геомагнитной обстановки. Специалисты не прогнозируют существенных возмущений магнитного поля, поэтому день должен пройти без магнитных бурь.
Показатели геомагнитной активности останутся в пределах нормы, а это означает, что серьезного влияния на самочувствие большинства людей не ожидается.
Что прогнозируют на ближайшие дни
Уже 7 августа возможно незначительное повышение геомагнитной активности из-за приближения выброса корональной массы на Солнце. Ожидается, что Kp-индекс может повыситься примерно до 3, однако это не соответствует уровню магнитной бури.
На 8–9 августа прогнозируется преимущественно низкая геомагнитная активность. В то же время 9 августа не исключается слабое влияние еще одного солнечного выброса, однако более точный прогноз станет известен ближе к этой дате.
Також читайте: Черное море у Одессы превращается в кладбище судов: сколько кораблей уже затонуло