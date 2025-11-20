Ключевые моменты:

Сегодня, 20 ноября 2025 года, сильных магнитных бурь не прогнозируется.

NOAA сообщает об отсутствии существенных геомагнитных возмущений.

Одесская обсерватория фиксирует лишь небольшие периоды повышенной активности.

Слабые магнитные волнения возможны 21-22 ноября.

Следующая магнитная буря ожидается в период 25-28 ноября.

Магнитные бури: прогноз на 20 ноября 2025

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня существенных магнитных бурь не предвидится.

А специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день лишь отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.

При этом важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

По предварительным прогнозам, во второй половине пятницы, 21 ноября, будет незначительное повышение солнечной активности – ожидаются слабые магнитные волнения, которые будут сохраняться и в субботу, 22 ноября.

Следующая магнитная буря в этом месяце возможна в период с 25 по 28 ноября.

Как влияют на нас магнитные бури

В дни повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Также возможны:

резкие перепады артериального давления;

повышенная раздражительность, усталость, апатия;

проблемы с концентрацией внимания;

нарушения сна.

Как помочь организму во время магнитных бурь?

Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.

Пить травяные чаи и много воды.

Совершать прогулки на свежем воздухе.

Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.

Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать и держать под рукой необходимые лекарства.

Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.

