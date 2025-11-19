Нет воды

По данным одесской мэрии, в связи с порывом водопровода временно приостановлено водоснабжение в квартале, ограниченном улицами Левитана, Семьи Глодан, проспектами Князя Ярослава Мудрого и Небесной Сотни.

Читайте также: Следующий ливень без человеческих жертв: что сделали одесские власти, чтобы трагедия 30 сентября не повторилась

С 8:00 20 ноября, будет организован подвоз воды. Автоцистерны будут стоять по адресам:

  • ул.Семьи Глодан, 10 («АТБ»);
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 32 (детская поликлиника);
  • просп. Небесной Сотни, 83 (магазин «Ствол»);
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 38-40;
  • ул. Семьи Глодан, 6/2.

Работы проводит «Инфоксводоканал». О времени восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно после проведения земляных работ и установления характера повреждения.

Также напомним, что 20 ноября в Одессе продолжают действовать стабилизационные отключения света.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме