Ключевые моменты:

На трассе Одесса-Рени сегодня образовались многокилометровые пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией.

Наибольшие очереди наблюдаются возле Маяков и КПП в Нижнеднестровском национальном парке.

Локальные задержки фиксируются между Татарбунарами, Броской и Измаилом.

На пункте «Рени – Джурджулешты» очередей нет, но на въезде в Украину движение затруднено.

Наиболее критическая ситуация традиционно сложилась в районе села Маяки. Перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка образовалась пробка длиной более километра. Машины там двигаются крайне медленно, практически в режиме полной остановки.

В направлении переправы в Орловку проезд также затруднен. Водителям стоит быть готовыми к задержкам на отрезках трассы между Татарбунарами, Броской и Измаилом. Хотя эти участки не полностью блокированы, движение на них существенно замедлено.

Что касается ситуации непосредственно на пунктах пропуска, то на КПП «Рени – Джуржулешты» скопления машин на выезд из Украины не зафиксировано. В то же время на встречном направлении – на въезд в страну – карты Google обозначают участок красным цветом, что свидетельствует о заторах на стороне Молдовы.

Ранее сообщалось, что Украина готовит масштабную реконструкцию стратегической трассы М-15 Одесса – Рени (до Бухареста). Проект охватит более 300 километров пути и станет частью европейского маршрута Е87.