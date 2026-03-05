Ключевые моменты:

Угроза подтопления в Ренийской громаде

В СМИ сообщают о возможном размыве дамбы шлюза «Прорва» – «Памятник» на 54–55 милях Дуная. Весенний паводок повышает давление воды на старые защитные сооружения, что может привести к подтоплению части Ренийской громады Одесской области.

По информации Измаильского райсовета, уже пострадало около 900 метров гребня дамбы. Есть опасность, что вода затопит участки трассы Одесса–Рени и артезианские скважины, которые обеспечивают Измаил питьевой водой.

Экологи из Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа оценили потенциальные последствия. В зоне подтопления может оказаться более 25 тысяч гектаров сельхозугодий и отдельные участки дороги.

При этом уровень воды на украинском участке Дуная пока не достиг критических отметок, подтверждают данные Дунайской гидрометеорологической обсерватории и Главного управления ГСЧС Одесской области.

Инспекция продолжает мониторинг дамбы и других объектов, которые могут повлиять на окружающую среду. Для получения актуальных данных направлены запросы в Ренийский горсовет, Дунайскую гидрометеорологическую обсерваторию и управления водного хозяйства Болграда и Измаила. Обновления будут опубликованы дополнительно.

Ранее мы сообщали, что большая вода в Одесской области затопила десятки домов в двух районах.

