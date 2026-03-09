Ключевые моменты:

22-летний одессит будут судить за поджог 5 автомобилей на заказ.

Заказчик давал адреса и деньги на бензин.

Поджигатель снимал видео для отчета, но вознаграждения не получил.

Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Что известно

По данным правоохранительных органов, 22-летний одессит с предварительной судимостью за мошенничество оказался на скамье подсудимых из-за поджога пяти автомобилей по заказу. По данным следствия, молодой человек получил предложение от неизвестного лица поджигать чужие автомобили за денежное вознаграждение.

Юноша получил от заказчика адрес транспортных средств и часть средств на бензин. В результате, злоумышленник облил бензином и поджег два припаркованных во дворе на проспекте Небесной Сотни в Одессе автомобили Volkswagen Transporter и Nissan Pathfinder. Однако огонь перекинулся на соседние Volkswagen Tiguan, Seat Ibiza и Volkswagen Jetta. Пожар потушили спасатели ДСНС. К счастью, пострадавших среди людей не было.

Однако, это еще не все. Впоследствии, возле дома на Радужном массиве в селе Лиманка злоумышленник облил бензином Iveco Daily и два Mercedes-Benz Sprinter, но не успел поджечь — его задержали на месте. К слову, исполнитель снимал процессы поджогов на видео для отчета заказчику, однако вознаграждения так и не получил ни за один случай. За свои действия подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

