Ключевые моменты:

Следствие установило, что в 2014 году фигурант координировал пророссийские акции в Одессе и призывал к вмешательству РФ.

Обвиняемый передавал информацию представителям государства-агрессора и поддерживал идеи «референдума» в Одессе.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сейчас он находится под стражей.

Дело о госизмене в Одессе: расследование завершено

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего депутата Одесского горсовета Валентина Чернова. Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, в конце февраля 2014 года он действовал в сговоре с представителями российских политических структур и занимался организацией массовых пророссийских мероприятий в Одессе. Во время этих акций звучали призывы к руководству России ввести войска на территорию Украины под предлогом «защиты русскоязычного населения».

Следователи установили, что обвиняемый поддерживал постоянную связь с представителями государства-агрессора. Он передавал им информацию о ситуации в регионе, а также координировал действия подконтрольных пророссийских организаций.

Кроме того, Чернов публично поддерживал незаконный «референдум» о присоединении Крыма к России и выступал за проведение аналогичного голосования в Одессе.

В период до полномасштабного вторжения он находился на территории России и участвовал в публичных мероприятиях, где одобрял действия российских властей.

Роль в событиях 2014 года и «Антимайдан»

В ходе расследования также выяснилось, что экс-депутат действовал по указаниям куратора из России с целью дестабилизации ситуации в Одессе. Он входил в так называемый координационный совет, связанный с российскими провокаторами.

Весной 2014 года фигурант получил информацию о планах захвата здания Одесского областного совета и содействовал информационной поддержке этих действий. Также он выступал с призывами к автономии региона и особому статусу русского языка.

Отдельное внимание следствие уделяет его контактам с представителями российской внешней разведки. По данным правоохранителей, он получал от них указания и передавал их подконтрольным организациям в Украине.

Именно участники этого координационного совета организовали акции на Куликовом поле, включая митинги «Антимайдана». Во время одного из таких мероприятий было инициировано обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину. По версии следствия, эти действия способствовали трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность Украины. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На активы Чернова уже наложен арест.

По теме: Что одесситы помнят про события 2 мая?