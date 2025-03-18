Почему возникла необходимость обращений в европейские суды?

То, что произошло 2 мая 2014 года в Одессе, всегда будет оставаться для нас болезненной темой. Хотя поиск и наказание виновных продолжались годами, их результат не удовлетворил ни пострадавших, ни родственников жертв, ни многих одесситов. Из-за разочарования в государственном правосудии и были сформированы претензии в адрес Украины к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). К слову, Россия не являлась стороной иска в жалобах истцов. В Страсбург (город, где располагается ЕСПЧ) обратились сразу несколько человек, так что судом дела были объединены в одно. Главные претензии истцов – признать Украину виновной в нарушении статьи Европейской конвенции по правам человека «О праве на жизнь». Если проще – власти не сделали шагов, которые могли сохранить людям жизнь, и не предотвратили трагедию.

Согласно решению суда, Украинское государство должно выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждого из погибших, по 12 тысяч – трем истцам, которые выжили, но получили серьезные ожоги. Самую высокую компенсацию, 17 тысяч евро, получит дочь Михаила Вячеславова, сгоревшего в Доме профсоюзов.

Что на самом деле постановил Европейский суд?

Решение ЕСПЧ было обнародовано украинскими СМИ несколько дней назад и почти сразу вызвали оживленные обсуждения. Заголовки типа «В трагедии 2 мая виновата Украина» сразу были подхвачены российскими пропагандистами и стали дополнительным бонусом в подтверждение лозунга «украинские нацисты сожгли одесситов».

К сожалению, в наше время далеко не все читают дальше заголовка, часто не соответствующего содержанию. На самом деле, если внимательно ознакомиться с решением ЕСПЧ, то Украину и ее государственные органы обвиняют исключительно в ненадлежащем реагировании на развитие трагедии, бездействия чиновников, полиции, пожарных, уничтожении доказательств и недобросовестном поиске и наказании виновных. В свою очередь, вину в беспорядках, расшатывании ситуации, многочисленных провокациях возлагают на Россию и ее агентов.

Это ярко иллюстрируют описанные в решении суда случаи: выезд пожарных машин на место пожара намеренно задержали на 40 минут, а полиция не помогла с эвакуацией людей из Дома профсоюзов. Руководитель областного управления ГСЧС Владимир Боделан, лично дававший указания не посылать машины на тушение пожара, через два года сбежал в Россию, но во время его пребывания в Одессе против него даже не возбуждали уголовное дело».

Реакция жителей Одессы и активистов

Независимые журналистские расследования трагических событий в Одессе несколько лет проводила общественная комиссия «Группа 2 мая». В нее входит, в частности, Владислав Балинский, работавший над пожарно-технической экспертизой событий, которая была учтена в заключении консультативной миссии Совета Европы.

Владислав Балинский, химик-биолог, член «Группы 2 мая»: «Мы будем иметь еще одно решение европейских институтов, которое дискредитирует украинские государственные органы по защите прав человека. Расследование событий 2 мая следственными органами не было проведено должным образом, фактически ни одно дело не довели до конца. Бездействие власти в этом деле шокирует. Например, Дмитрий Цветков (начальник областного следственного управления в 2014 году) не помешал уничтожению доказательств, все улицы были тщательно убраны так, что ни одной гильзы потом не могли найти. Он фактически саботировал расследование, а через несколько лет кичился своей «работой» уже из России. Его кто-то пытался наказать? Нет, хотя до 2018 года человек еще жил в Украине. И таких случаев – множество.

К сожалению, судебная реформа в Украине так и не состоялась, независимого судопроизводства у нас нет. На решение суда могут влиять органы местных властей, представители которых не всегда стоят на государственных, проукраинских позициях. Именно этим мы играем на руку российским нарративам об «Одесской Хатыни» и несостоятельности государственных органов власти защищать интересы своих граждан».

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Алена Балаба, журналистка: «Нужно понимать, что ЕСПЧ признал первоочередным виновником событий Россию, отметил ключевую роль в ее пропаганде, действиях по дестабилизации нашей страны. Однако решил, что Украина не смогла предотвратить насилие, а впоследствии не преследовала виновных, поэтому должна выплатить компенсации пострадавшим. Знаю, что многие журналисты дали заголовки «Украина виновата». Украина с того момента сильно изменилась. И те люди, которые действительно виноваты – милиция, ничего не делавшая с самого начала, и не выезжавшие на вызовы пожарные – они бежали в Россию. Их ЕСПЧ не вернет и не накажет. Боделан-младший и Фучеджи сидят там и не собираются возвращаться в Украину нести наказание. Министерство юстиции сейчас готовит план действий по решению ЕСПЧ. И это тоже нужно учитывать. Украине есть сейчас кому выплачивать деньги: у нас миллионы вынужденных переселенцев, семьи, которые потеряли на войне своих кормильцев. Это весомый аргумент для Европейского суда. Главное, что 2 мая 2014 года обычные одесситы остановили оккупацию Одессы – это мы должны донести миру. Даже 11 лет спустя.

У решения ЕСПЧ есть еще один важный аспект, – заметил на своей странице в Фейсбуке блогер и политический обозреватель Денис Казанский: «Решение очень интересное. ЕСПЧ не обвиняет Украину в организации беспорядков, а обвиняет лишь в том, что она не смогла их предотвратить и прекратить. В организации беспорядков фактически обвиняется Россия и ее агентура. Например, суд установил в качестве бесспорного факта, что «столкновения 2 мая 2014 года в Одессе начались с нападения группы активистов антимайдановского движения на марш сторонников единства Украины под предлогом того, что последний планировал уничтожить палаточный лагерь «Куликово поле», хотя сторонники единства Украины… не отклонились от запланированного маршрута». В действительности это очень важно, потому что теперь мы фактически имеем официальное решение суда, который подтверждает, кто именно все начал и организовал. До сих пор такого решения не было, были только расследования журналистов».

Что думают о решении суда на улицах Одессы?

Виктор: «А что, пусть хоть что-то людям компенсируют, не Россия, так Украина. Родных этим не вернешь, хоть денег дадут».

Анна Олеговна: «Молодцы те, кто подал в суд. Может, это научит наших шевелиться».

Алена: «Думаю, что ничего им не выплатят».

Денис Михайлович: «А на Россию они в суд подать не хотят? Ноги же оттуда растут».

Римма Алексеевна: «Ой, людей сожгли, рассорили всех, а теперь разве разберешься, правды нам никто не скажет».

Руслан: «Это так давно было, уже и неинтересно никому».

Сергей Иванович: «Я лучше промолчу, сейчас не знаешь где, кому и что можно говорить».

Будет ли Украина выплачивать компенсации?

После изучения решения ЕСПЧ и консультаций с органами государственной власти Министерство юстиции пообещало предоставить план действий по выполнению решения и подчеркнуло, что остается преданным обеспечению справедливости для всех граждан Украины и соблюдению международных обязательств нашего государства. Если перевести на «украинский», в Министерстве сообщили, что решение выполнят.

Безусловно, доказательство причастности России к организации событий 2 мая в Одессе достаточно важно, но самое главное – построить такую Украину, в которой «право на жизнь» больше никогда не станет предметом иска в международные суды.

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