Об этом сообщили сегодня в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

Работники управления миграционной полиции совместно со следователями установили, что 30-летний гражданин соседней страны, проживающий в Одессе, разместил в одной из местных групп популярного мессенджера объявления о поиске женщин на высокооплачиваемую работу за границей, а именно так называемые рабочие «непродолжительные туры» в одну из европейских стран.

Следователями полиции задокументировали как «работодатель» подыскал для вербовки и дальнейшей сексуальной эксплуатации четырех одесситок в возрасте от 22 до 34, оказавшихся в тяжелом материальном положении.

Во время переписки с девушками сутенер сообщал, что у них будут хорошие условия работы за границей, они будут проживать в арендованной квартире и получать 250-300 евро в час работы. По условиям «трудоустройства» половину из этих денег девушки должны отдавать ему, а заработок за дополнительные услуги оставлять себе. О том, что предстоящая работа будет связана с предоставлением сексуальных услуг, мужчина рассказывал только при личных встречах, неоднократно подчеркивая, что из-за своего положения они не найдут лучшего заработка.

Полицейские задержали иностранца в одном из районов Одессы, где он встретился с двумя завербованными женщинами, которых он должен был отправить автобусом «на заработки» за границу. Выезд других соотечественниц планировался позже.

В качестве вещественных доказательств следователи изъяли у задержанного мобильный телефон с информацией, подтверждающей противоправность его действий.

Действия злоумышленника квалифицированы по частям 1 и 2 ст. 149 Уголовного кодекса. Ему сообщили о подозрении в вербовке людей с целью эксплуатации с использованием уязвимого состояния потерпевших. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

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