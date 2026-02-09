отключение воды

Ключевые моменты:

  • Из-за внеплановых работ энергетиков обесточены объекты водоканала, что привело к масштабному отключению воды на севере Одессы и в пригороде.
  • Без водоснабжения остались жители поселка Котовского, Лузановки, города Пивденного и еще 17 населенных пунктов Одесского района.
  • Предварительно, подачу воды планируют возобновить сегодня к 17:00.

Как сообщили в филиале «Инфоксводоканал», без воды остались:

  • ж/м «Лузановка» (Одесса);
  • бывший ж/м «Котовского» (Одесса);
  • город Пивденный;

а также села:

  • Ильичанка;
  • Корсунцы;
  • Красноселка;
  • Светлое;
  • Александровка;
  • Крыжановка;
  • Лески;
  • Фонтанка;
  • Вапнярка;
  • Новая Дофиновка;
  • Черноморское;
  • Змиенково;
  • Григоровка;
  • Новые Беляры;
  • Булдынка;
  • Визирка;
  • Беляры;
  • Сычавка.

В «Инфоксводоканале» отмечают, что подача воды будет возобновлена сразу после завершения работ и восстановления электроснабжения объектов. Предварительно, это произойдет до 17:00.

