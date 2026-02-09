Ключевые моменты:
- Из-за внеплановых работ энергетиков обесточены объекты водоканала, что привело к масштабному отключению воды на севере Одессы и в пригороде.
- Без водоснабжения остались жители поселка Котовского, Лузановки, города Пивденного и еще 17 населенных пунктов Одесского района.
- Предварительно, подачу воды планируют возобновить сегодня к 17:00.
Как сообщили в филиале «Инфоксводоканал», без воды остались:
- ж/м «Лузановка» (Одесса);
- бывший ж/м «Котовского» (Одесса);
- город Пивденный;
а также села:
- Ильичанка;
- Корсунцы;
- Красноселка;
- Светлое;
- Александровка;
- Крыжановка;
- Лески;
- Фонтанка;
- Вапнярка;
- Новая Дофиновка;
- Черноморское;
- Змиенково;
- Григоровка;
- Новые Беляры;
- Булдынка;
- Визирка;
- Беляры;
- Сычавка.
В «Инфоксводоканале» отмечают, что подача воды будет возобновлена сразу после завершения работ и восстановления электроснабжения объектов. Предварительно, это произойдет до 17:00.
Читайте также: В Одессе снова вышли на линии бесплатные автобусы: график движения на 9 февраля.
Спросить AI: