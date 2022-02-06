Февраль по-одесски: Новый базар, где «все по фэншую» (фоторепортаж)

Отгуляны все зимние праздники, ну разве что еще День Святого Валентина на горизонте. Впрочем, базар – место не так праздничное, как бытовое-повседнвное. Но это смотря какой базар. У каждого ведь свой характер. И вот довелось мне услышать на днях что-то вроде известного одесского спора, что на Новом, мол, все дороговато. И знаете, что последовало в ответ? «Зато у нас здесь все по фэншую!».

Февральский фэншуй на старейшем Новом базаре таки в разгаре. Это на Привоз ведь – строго за покупками. А тут и с коляской мамочки приезжают, мимо мчатся юные-молодые на самокатах; кто-то – на велосипедах-мопедах.

И прийти сюда с собачкой в новом дог-прикиде – самое то. Потому как и местечко в тишине отыщется, где можно кофеек попить, за жизнь порассуждать, и насладиться выложенным-вывешенным товаром, потому как куда ни глянь – все здесь словно конкурс современных арт-объектов и инсталляций.

В мясной-молочный корпус заглянешь – тебя бык улыбчивый встретит, пусть даже уже без елки. В самом деле, почему бы и не бык, если мясо рядом продают. Чуть дальше – раки в мега-аквариуме «завелись» (ясное дело не по три или по пять, а задороже).

Ну и давний арт-объект в виде унитаза (он же – лошадка, он же – качалка) тоже себе стоит на месте. Попробуй не улыбнись, проходя мимо.

Вы все это уже видели, и даже знаете, что Киса с Осей – в том же мясо-молочном корпусе проживают вместе с остальными «памятниками»? Тогда вам – в торговые ряды, причем – во все! – потому как на Новом рынке никогда не знаешь, на какую инсталляцию наткнешься, вы ж только улыбайтесь, ну и покупайте, шоб были вы нам здоровы.

Неспешен Новый базар, он ведь и зона отдыха, и прогулочная зона, и «просто так, посмотреть». И у рыбного корпуса (ну или большого магазина на территории рынка) прочитаете вы объявление о том, что кота трогать не надо, а вот скинуться на корм для него – очень даже приветствуется. И станете оглядываться – где ж тот кот, о котором идет речь? Не ищите: он где-то прогуливается по рынку, неторопливо оглядывает территорию, пребывая в полной уверенности, что он здесь – главный.

Коты на Новом рынке все главные, а еще – сытые, холеные. То-то первый хвостатый персонаж на Кошачьей тропе появился именно здесь. Потому как его прототип (кошка Базарина) умиляла своей чисто одесской упитанностью даже тех, кто к хвостатым совсем равнодушен.

Еще совсем недавно Новый утопал во всем рождественско-предновогоднем. А теперь незаметно по-февральски преобразился: уже и зима-не зима, но еще и не весна. Ярких картинок хочется на фоне не везде еще растаявшего снега? Получите!

Игрушки в виде мультяшных персонажей тоже вывешены «по фэншую». Совсем необязательно, что именно здесь ими торгуют. Здесь ими еще и украшают собственную торговую точку. Ну чтоб покупатель улыбнулся. Улыбчивый покупатель – исключительно «новобазарный» покупатель.

Он не спешит, он не передвигается по Новому базару «бегом». Он как бы просто прогуливается, неспешно делая по дороге покупки. В общем – «все по фэншую».

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